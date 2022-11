Nachtresidenz Düsseldorf: Club-Geburtstag, „Sweet Heaven“ und Silvester – Partys im größten Club der Stadt

Gerade sind die MTV-EMAs und ihre Events in der Düsseldorfer Nachtresidenz über die Bühne gegangen, da stehen auch schon die nächsten Party im schönen Club nahe der Königsallee an: Am 19. November feiert die Resi Geburtstag! Und auch die Wochenenden danach sind prall gefüllt mit tollen Terminen!

Nachtresidenz Düsseldorf 2022: Party-Report

Nach einer legendären Ü30-Party und dem großen Halloween-Spektakel standen die Konzerte und Partys im Rahmen der MTV EMAs an: Ein voller Erfolg für die Resi! Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys drehten den Kuppelsaal auf links, der „Best German Act“ wurde hier gewählt und auch die Pre-Party mit Alle Farben war grandios.

Alle Farben und Topic feat. Cookies & Cream standen auf dem Programm auf der MTV Pre-Party in der Resi.

Nachtresidenz Düsseldorf feiert Geburtstag: 22 Jahre Resi am 19. November 2022

Die letzten beiden Jahre konnte die Nachtresidenz nicht zu ihrer großen Geburtstagsparty einladen. Doch das wird jetzt nachgeholt: Am 19. November steigt das große Fest. 22 Jahre voller Glamour, Entertainment und unvergesslicher Nächte! Wenn sich um 22 Uhr die Pforten öffnen, möchten die Betreiber mit den treuen Gästen, Nachtschwärmern, Partnern und Unterstützern auf 22 Jahre spektakuläre Nightlife-Events anstoßen und der Geschichte des einmaligen Szeneclubs eine weitere unvergessliche Nacht hinzufügen. Mit einer rauschenden Geburtstags-Party sagt die Resi all ihren Wegbegleitern „DANKESCHÖN“.

Im Kuppelsaal sorgen SK-One und Kid-Chris mit ihren Mixes für Stimmung. Im Club steht DJ TAM-R an den Turntables und sorgt mit Hip-Hop und R’N’B Classics für Engtanz auf der Tanzfläche. Neben feinster Clubmusik, elegantem Ambiente und bester Gesellschaft können sich alle Geburtstagsgäste auf einige Birthday-Überraschungen freuen: Zu ihrem süßen 22. Geburtstag präsentiert die Resi Live-Acts aus DJs, Performern und Artists.