Nachtresidenz Düsseldorf: Ü30-Party, MTV-Konzerte und Resi-Geburtstag – die Top-Events im Club!

Endlich wird im schönen Club nahe der Düsseldorfer Königsallee wieder gefeiert: Am 22. Oktober findet die erste große Party in der Nachtresidenz nach einem halben Jahr Pause statt – und die ist gleichzeitig eine Premiere! Nach dem großen Halloween-Spektakel stehen im November die Konzerte im Rahmen der MTV EMAs an und danach feiert die Location an der Bahnstraße Geburtstag. Alle Veranstaltungs-Infos bekommt ihr bei uns.

Nachtresidenz Düsseldorf am 22. Oktober 2022: Grand Opening l Ü30 Good Old Times

Nach 22 Jahren gibt es am 22. Oktober eine Premiere in der Nachtresidenz Düsseldorf! Die erste Ü30-Party findet im Club statt. Musikalisch geht es zu Old School, Hip-Hop, R’n’B Music und 90er Hits auf der Tanzfläche im Kuppelsaal ab. Und um Mitternacht öffnet der Club oben! Zum Line-up gehören SK One und Andre Wallukat, Tam R sorgt auf dem zweiten Dancefloor für Stimmung. Außerdem legt einer der beliebtesten DJs Düsseldorf zum ersten Mal in der Resi auf: Theo Fitsos! Also lauter gute Gründe, um sich schnell noch eines der wenigen Rest-Tickets zu sichern, bevor die Party ausverkauft ist!

Veranstaltungsinfos

Termin: 22. Oktober 2022, ab 22 Uhr

22. Oktober 2022, ab 22 Uhr Adresse: Nachtresidenz, Bahnstraße 13-15, 40212 Düsseldorf

Nachtresidenz, Bahnstraße 13-15, 40212 Düsseldorf Einlass: ab 27 Jahren

ab 27 Jahren Tickets (nur noch wenige verfügbar!): 15 Euro im VVK hier

(nur noch wenige verfügbar!): 15 Euro im VVK hier Tisch-Reservierungen: Tel. 0163 66 88 602 oder per E-Mail [email protected]

Tel. 0163 66 88 602 oder per E-Mail [email protected] Facebook-Event

Nachtresidenz Düsseldorf am 31. Oktober 2022: Die größte Halloween-Party der Stadt

Die Resi lädt zur größten Halloween-Party der Stadt: Aus der „Sweat Heaven“ wird am 31. Oktober die „Sweet Hell“, aus der „Cookies & Cream“ die „Cookies & Scream“! Gefeiert wird gleich in zwei Locations: In der Nachtresidenz Düsseldorf und im Rheinturm. Mit einem Location-Shuttle wechselt ihr kostenlos vom Turm zur Resi. Erste Abfahrt 22.30 Uhr, letzte Abfahrt 1.30 Uhr zur Nachtresidenz. Einfach höllisch gut!

Datum: 31. Oktober 2022, ab 22 Uhr

31. Oktober 2022, ab 22 Uhr Adresse: Rheinturm Medienhafen, Stromstraße 20, 40212 Düsseldorf und Nachtresidenz / Ecke Kö, Bahnstraße 13-15, 40212 Düsseldorf

Rheinturm Medienhafen, Stromstraße 20, 40212 Düsseldorf und Nachtresidenz / Ecke Kö, Bahnstraße 13-15, 40212 Düsseldorf Tickets: via nachtresidenz.app/registrierung

via nachtresidenz.app/registrierung Facebook-Event

Nachtresidenz Düsseldorf am 11. und 12. November 2022: MTV EMAs Best German Act Aftershow und MTV EMAs Pre-Party

Im Rahmen der MTV Europe Music Awards wird auch die Nachtresidenz zum Schauplatz der begleitenden MTV Music Week in Düsseldorf. In dem Club sind zwei Konzerte mit anschließender Party geplant. Ein Highlight: Der Auftritt von Rapperin Loredana. Alle weiteren Infos folgen in Kürze.

Nachtresidenz Düsseldorf am 19. November 2022: 22 Jahre – der große Club-Geburtstag

Die letzten beiden Jahre konnte die Nachtresidenz nicht zu ihrer großen Geburtstagsparty einladen. Doch das wird jetzt nachgeholt: Am 19. November steigt das große Fest. Auch hier gibt es schon bald die weiteren Infos – wir halten euch auf dem Laufenden!