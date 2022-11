Nachtresidenz Düsseldorf: „Ü30“ mit Kool Savas live – die besten Partys im größten Club der Stadt

Feiern in der Düsseldorfer Nachtresidenz: In den nächsten Wochen locken viele Partys in den schönen Club nahe der Königsallee an: Am 26. November steht die „Sweet Heaven“ auf dem Programm! Und auch die Wochenenden danach sind prall gefüllt mit tollen Terminen!

Nachtresidenz Düsseldorf 2022: Der große Party-Report

Nach einer legendären Ü30-Party und dem großen Halloween-Spektakel standen die Konzerte und Partys im Rahmen der MTV EMAs an: Ein voller Erfolg für die Resi! Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys drehten den Kuppelsaal auf links, der „Best German Act“ wurde hier gewählt und auch die Pre-Party mit Alle Farben war grandios. Nicht zu vergessen die Geburtstagsparty der Nachtresidenz!

„Die größte Ü30-Party der Stadt“ in der Nachtresidenz Düsseldorf: Das erwartet euch am 3. Dezember

Es ist wieder soweit: Nach der gelungenen Premiere geht es für die „Ü30“-Party in die nächste Runde. Am 3. Dezember heißt es wieder „good old Times“ in der Nachtresidenz. Ab 22 Uhr öffnen sich die Türen, dann geht’s im Kuppelsaal rund. Der Club oben zieht ab Mitternacht nach. Getanzt wird zu Old-School Hip-Hop, R’n’B Music, House und den besten 90er Jahre-Hits. Das alles ist schon der Knaller, doch es gibt noch einen Live-Act: Kein Geringerer als die Legende Kool Savas wird auftreten! Er gilt als einer der einflussreichsten deutschen Rapper. Mit Hits wie „Rhythm of my life“ oder „All 4 One“ prägte er eine ganze Generation und erarbeitete sich den Status als „King of Rap“. Und jetzt kommt er in die Nachtresi!