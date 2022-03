Nachtresidenz Düsseldorf plant Öffnung am 11. März: Das erwartet die Gäste beim Club-Neustart

Auf diese Club-Wiedereröffnung haben viele Düsseldorfer sehnsüchtig gewartet: Am 11. und 12. März soll die Nachtresidenz nach langer Corona-Pause wieder an den Start gehen. Auf den Tag genau zwei Jahre ist es dann her, dass Marcel Oelbracht als erster Düsseldorfer Betreiber die Schließung bekannt gab.

Dazwischen liegen viel Frust in Sachen Corona-Politik und Club-Branche. Auch ein in der letzten Minute abgesagtes Opening im November 2021 gehört dazu und eine mögliche Protestöffnung. Vergessen ist das Ganze nicht, aber jetzt möchte Marcel Oelbracht mit seinem Team endlich nach vorne gucken und hofft darauf, dass das Land NRW auch entsprechende Lockerungen bis zum 4. März verkündet.

Die Location strahlt dann dank zahlreicher Umbauarbeiten schon länger in neuem Glanz und hat auch sonst viele Überraschungen für die Gäste parat. „Licht, Ton, Ausstattung und die Events selbst – die Abende bei uns werden ein ganz neues Erlebnis!“

Auch hinter den Kulissen hat der Geschäftsmann mit seinen Mitarbeitern ordentlich „geschraubt“: Ein neues Kassen-und Warensystem, Kooperationen mit bekannten Party-Veranstaltern der Stadt und mehr Personal – die Nachtresidenz hat die Corona-Zwangspause für viele Optimierungen genutzt. Ein weiterer wichtiger Baustein ist die komplette Digitalisierung des Clubs.

Wer in der Nachtresidenz Düsseldorf feiern möchte, muss sich ab sofort registrieren

Damit einher geht auch eine Neuerung für die Resi-Community: „Die Gäste müssen sich zukünftig fürs Feiern registrieren“, erklärt Marcel Oelbracht. Mit der Anmeldung gibt es dann einen QR-Code auf das eigene Handy, der beim ersten Besuch vor Ort vorgezeigt werden muss. Hier erfolgt dann auch die Ausgabe der Membercard. Diese ist auf ein Jahr befristet und kostet 25 Euro (davon 10 Euro für die Mitgliedskarte und 15 Euro Getränkefreiverzehr).

„Die Mitglieder bekommen dafür Vorteile wie Geburtstags-Specials, schnelleren Einlass oder Einladungen zu exklusiven Events.“ Die Registrierung läuft schon länger: Die Nachfrage war schon in den letzten Monaten groß, doch so kurz vorm Opening werden die Zahlen wahrscheinlich noch schneller steigen. „Gleichzeitig wird es auch am Abend selbst die Möglichkeit geben, Mitglied zu werden – und wenn es auch nur für einen Abend ist.“

Insgesamt setzt Marcel Oelbracht natürlich auf mehr als einen einmaligen Besuch. „Wir wollen unsere Stammgäste genauso wie neues Publikum mit auf eine spannende Reise nehmen“, hofft der Gastronom. „Jede Party soll bei uns zu einem echten Erlebnis werden!“ Der Veranstaltungskalender ist bis Ende 2022 durchgeplant, das „Kaminzimmer“ bekommt gerade noch eine optische Frischekur und wird laut Club-Chef „der Knaller“. Außerdem soll noch im Frühjar das Restaurant im Erdgeschoss öffnen.

Doch jetzt läuft erstmal der Countdown zum Re-Start am zweiten März-Wochenende. Marcel Oelbracht rechnet an beiden Tagen mit einem vollen Haus und verrät, dass das gesamte Team „es kaum noch erwarten kann“. Und so verabschiedet sich der Resi-Chef auch mit Worten voller Freude und Hoffnung: „Es wird unglaublich werden!“