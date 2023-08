Nachtresidenz Düsseldorf: „Sweet Heaven“, „Ü30“-Party mit Fresh Music Live – das sind die besten Partys

23 Jahre Nachresidenz: So lange schon lockt der Düsseldorfer Club die Gäste in seine heiligen Hallen. Dabei lassen sich Geschäftsführer Marcel Oelbracht und sein Team immer wieder etwas Neues einfallen – Stillstand gibt es nicht! Ein besonderes Programm-Highlight in den kommenden Wochen dürfte der Auftritt der Band Fresh Music Live werden. Außerdem feiert im September der Film „König der Nacht“ Premiere. Was euch noch erwartet? Wir verraten hier die besten Resi-Events!

„9 Jahre Sweet Heaven“ in der Nachtresidenz Düsseldorf: Das erwartet euch am 26. August 2023

Happy Birthday! Die beliebte Partyreihe „Sweet Heaven“ hat jetzt neun Kerzen auf der Geburtstagstorte – das muss natürlich gefeiert werden. Am 26. August erwarten euch im Kuppelsaal die angesagtesten House und HipHop-Sounds von den DJs F-zee und Tam-R inklusive Konfetti und Lightshow. Jede Menge Naschereien – serviert von den „Sweet Heaven“-Girls – runden das Programm ab!

>> „Sweet Heaven“ in der Nachtresidenz: alle Fotos <<

Datum: 26. August 2023

26. August 2023 Beginn: 23 Uhr

23 Uhr Adresse: Nachtresidenz Düsseldorf, Bahnstraße 13-15, 40212 Düsseldorf

Nachtresidenz Düsseldorf, Bahnstraße 13-15, 40212 Düsseldorf Eintritt: ab 18 Jahren

ab 18 Jahren Registrierung

Tisch-Reservierungen: Tel. 0163 66 88 602 oder per E-Mail reservierung@nachtresidenz.de

Tel. 0163 66 88 602 oder per E-Mail reservierung@nachtresidenz.de Facebook-Event

>> Nachtresidenz in Düsseldorf: Der größte Club der Stadt – alle Infos <<

„Ü30 Good Old Times“ mit Fresh Music Live in der Nachtresidenz: alle Event-Infos zum 2. September 2023

Letztes Jahr gestartet, lockt die „Ü30“-Partyreihe der Nachtresidenz immer viele Gäste an. Am 2. September steht dabei eine ganz besondere Band im Mittelpunkt: Fresh Music Live treten mit einer Oldschool-Edition im Kuppelsaal auf! Vorab könnt ihr übrigens schon über den Dächern der Stadt feiern: Um 20.30 Uhr geht es im Rheinturm mit dem „Ü30-Rooftop“-Special los. Wer ein Kombi-Ticket hat, kommt mit dem kostenlosen Shuttle-Service direkt in die Nachtresidenz. Alle Infos zur „Ü30-Rooftop“-Party bekommt ihr hier.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Nachtresidenz Düsseldorf (@nachtresidenz)

Datum: 2. September 2023

2. September 2023 Beginn: 22 Uhr

22 Uhr Adresse: Nachtresidenz Düsseldorf, Bahnstraße 13-15, 40212 Düsseldorf

Nachtresidenz Düsseldorf, Bahnstraße 13-15, 40212 Düsseldorf Eintritt: ab 27 Jahren

ab 27 Jahren Registrierung

Tickets

Tisch-Reservierungen: Tel. 0163 66 88 602 oder per E-Mail reservierung@nachtresidenz.de

Tel. 0163 66 88 602 oder per E-Mail reservierung@nachtresidenz.de Facebook-Event

Nachtresidenz Düsseldorf Veranstaltungen: Das sind die Partys im September 2023

Natürlich gibt es noch weitere tolle Events in der Nachtresidenz: Am 9. September feiert die „Cookies & Cream“ ihr 12. Wiegenfest und am 16. September findet die „Peaches“ statt. Das vierte September-Wochenende steht dann ganz im Zeichen vom „König der Nacht“ – ein Film mit Blick hinter die Kulissen der Düsseldorfer Resi.

Film über die Nachtresidenz Düsseldorf: „Der König der Nacht“

Was passiert eigentlich wirklich in der Resi? Eine Antwort auf diese Frage gibt der Film „König der Nacht“. Drei Jahre lang hat Martin Miron Marcel Oelbracht und sein Team mit der Kamera begleitet: Die Zwangspause während der Corona-Pandemie, dann der Deckeneinsturz mit gravierenden Folgen für den Betrieb und das Personal: Der Film zeigt, wie der Club diese Herausforderungen gemeistert hat und gibt dabei auch sehr private Einblicke. Am 27. August kommt der offizielle Trailer raus. Seine Premiere feiert der „König der Nacht“ am 22. und 23. September vor geladenem Publikum, im Anschluss finden die Aftershow-Partys statt. Ab 1. Oktober ist der Film dann auf YouTube zu sehen.

Nachtresidenz Düsseldorf: Afterwork-Party mit Fresh Music Live startet im Oktober 2023

Unter dem Motto „Good Old Times meets Fresh Music Live“ findet ab Oktober eine neue Afterwork-Party im Kuppelsaal der Nachtresidenz stand. Am 10. Oktober öffnen sich dann zum ersten Mal an einem Dienstag die Türen des Clubs für alle, die ihren Feierabend bei perfektem Sound und in wunderschöner Atmo feiern wollen. Im Rahmen der MTV EMAs gibt es eine Sonderausgabe am 4. November und am 12. Dezember steht FML dann wieder an einem Dienstag auf der Kuppelsaal-Bühne!