Tanz in den Mai Düsseldorf: „Sweet Heaven“ im Rheinturm und „Cookies & Cream“ in der Nachtresidenz

Tanz in den Mai: Wenn die Düsseldorfer Nachtschwärmer in den Wonnemonat reinfeiern, gehören diese beiden Partys zu den Top-Adressen der Stadt. Im Rheinturm erwartet euch mit der „Sweet Heaven“ die höchste Party der Landeshauptstadt. Und in der Nachtresidenz nahe der Königsallee geht es auf der „Cookies & Cream“ hoch her.

Das Beste: Ihr zahlt einmal Eintritt und könnt in beiden Locations feiern. Der Shuttle-Bus macht bequemes Party-Hopping möglich. Das Ticket gibt es für 14,90 Euro hier, der kostenlose Shuttle-Bus pendelt zwischen der Resi und dem Rheinturm von 22.30 bis 1.30 Uhr.

„Sweet Heaven“ im Rheinturm: Das erwartet euch bei Tanz in den Mai

Über den Dächern von Düsseldorf findet die höchste und größte Rooftop-Party der Stadt statt. Zu clubbigem House-Sound, Classics und Hip-Hop könnt ihr dann hier feiern und den herrlichen Blick genießen. Mit dem Shuttle-Bus könnt ihr dann noch die Resi ansteuern und dort die Nacht zum Tag machen.

Datum: 30. April 2023

30. April 2023 Beginn: 21 Uhr (bis 2 Uhr)

21 Uhr (bis 2 Uhr) Adresse: M168 – Rheinturm Düsseldorf, Stromstraße 20, 40221 Düsseldorf

M168 – Rheinturm Düsseldorf, Stromstraße 20, 40221 Düsseldorf Eintritt: ab 18 Jahren

ab 18 Jahren Tickets

Tisch-Reservierungen: Tel. 0163 66 88 602 oder per E-Mail reservierung@nachtresidenz.de

Tel. 0163 66 88 602 oder per E-Mail reservierung@nachtresidenz.de Facebook-Event

„Cookies & Cream“ in der Nachtresidenz: Darauf könnt ihr euch am 30. April freuen

Die Nachtresidenz öffnet ihre Pforten für eine Extra-Ausgabe der „Cookies & Cream“-Party: Am 30. April steht nicht nur das Krümelmonster in den Startlöchern, auch die DJs sorgen mit feinstem R’n’B, Hip-Hop und Classic Music im Kuppelsaal garantiert für Partystimmung. Auf dem zweiten Dancefloor geht es dann zu Urban Music für alle Hip-Hop Fans hoch her.