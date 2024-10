Nachrichten aus Düsseldorf: Top News am Freitag, 4. Oktober 2024

So schön ist Düsseldorf im Herbst

Die Natur färbt sich langsam von grün in rot-orange, die Luft wird frischer und das Laub raschelt beim Spazierengehen: Der Herbst ist da! Wie schön sich unsere Stadt in ihrem Herbstkleid zeigt, präsentieren wir euch in unserer Galerie.

Ein Herbsttag in Düsseldorf eignet sich perfekt für einen Spaziergang – zum Beispiel am Schloss Benrath. Foto: IMAGO / Manngold Die Hofgartenallee in Düsseldorf färbt sich Anfang Oktober in Herbstfarben. Wie schön! Foto: Tonight / M. Tempels So schön ist der Herbst in Düsseldorf: Strahlender Sonnenschein und bestes Wetter am Schloss Benrath! Foto: IMAGO / Panthermedia Wolken ziehen hinter dem Rheinturm vorbei. Foto: Federico Gambarini/dpa Herbstliche Atmosphäre auf der Königsallee in Düsseldorf: Der Wind wird frischer, die ersten Blätter segeln in den Kö-Graben. Foto: Tonight / M. Tempels Spaziergänger spiegeln sich bei grauem Himmel am Rheinufer in einer Pfütze. Foto: Oliver Berg/dpa Der Düsseldorfer Fernsehturm ist umrahmt von Bäumen mit Blättern. Foto: Linda Henrich/dpa Wunderschöne blühende Blumen – mitten im Herbst im Golzheim Park in Düsseldorf. Foto: Tonight / J. Former Der Aussichtspunkt Schöne Aussicht im Grafenberger Wald in Düsseldorf. Foto: Tonight / M. Tempels Der Grafenberger Wald im Herbst: Noch ganz schön grün für Mitte Oktober. Foto: Tonight / M. Tempels Ein von Bewohnern angelegter Mini-Garten mit einem Allerlei, was der Herbst zu bieten hat. Foto: Tonight / M. Tempels Der Kö-Graben im Herbst. Foto: Shutterstock / Zyankarlo Ein Herbstspaziergang durch die Reitallee im Hofgarten. Foto: Shutterstock / telesniuk Ein Wasserkanal fließt entlang des Hofgartens in Düsseldorf. Foto: Shutterstock / Andreas Hermanspann Das Düsseldorfer Rheinufer im Nebel. Foto: Oliver Auster/dpa Die Herbstkirmes in Düsseldorf startet am 24. Oktober 2024. Foto: Tonight / Heiko Borchers Ein Radfahrer ist in den Morgenstunden auf der Rheinbrücke unterwegs, während sich die aufgehende Sonne in der Fassade des Stadttors spiegelt. Foto: Bernd Thissen/dpa Sonnenaufgang in Düsseldorf: Eine besonders schöne und ruhige Zeit für eine kleine Radtour. Foto: Bernd Thissen/dpa Männer und Frauen genießen die Sonnenstrahlen des Herbst am Stadt Strand am Rhein. Foto: Roberto Pfeil/dpa Der Kö-Graben fließt durch die Königsallee in Düsseldorf. Foto: Shutterstock / Peeradontax Die Sonne geht über der Stadtsilhouette der Landeshauptstadt Düsseldorf mit dem Rheinturm und dem Medienhafen auf, gesehen aus Neuss. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa Foto: Rolf Vennenbernd/dpa Leere Bänke und Tische stehen im Herbst im Medienhafen am Wasser. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa Die Sonne wirft einen ersten schein auf die Skyline von Düsseldorf. Foto: Henning Kaiser/dpa Die Sonne geht nach einer kalten Septembernacht auf. Foto: Henning Kaiser/dpa Möwen starten am Rheinufer in Düsseldorf zu ihrem ersten Flug. Foto: Henning Kaiser/dpa Ein Passagierflugzeug startet vom Flughafen in Düsseldorf, und passiert dabei den Vollmond. Foto: Henning Kaiser/dpa Foto: Henning Kaiser/dpa Ein Herbsttag in Düsseldorf eignet sich perfekt für einen Spaziergang – zum Beispiel am Schloss Benrath. Foto: Shutterstock.de / Grand Kudilinkal Foto: Tonight News / J. Former Foto: Tonight News / J. Former Foto: Tonight News / J. Former Foto: Tonight News / J. Former Ein Brunnen im Golzheimpark. Foto: Tonight News / J. Former Blüten im Golzheimpark im Herbst in Düsseldorf. Foto: Tonight / J. Former Der Blick auf die Rheinbrücken vom Golzheimpark aus. Foto: Tonight / J. Former So lässt es sich leben: Milde Temperaturen im Herbst laden zum Verweilen auf einer Bank im Park ein. Foto: Tonight / J. Former Selbst an einem Mittwochnachmittag sind die Außenterrassen der Kneipen und Bars gefüllt. Foto: Tonight / J. Former Foto: Tonight News / J. Former Foto: Tonight / J. Former Die Pegeluhr an der Rheinpromenade in Düsseldorf. Foto: Tonight / J. Former Ein herbstliches Blatt liegt auf dem nassen Rasen vor dem Düsseldorfer Landtag. Foto: Linda Henrich/dpa

Das ist unser Bild des Tages am 5. Oktober

Düsseldorf in Fotos: Täglich präsentieren wir besondere Momente unserer Stadt. Das ist heute unser „Bild des Tages„:

4. Oktober 2024: Die Hofgartenallee in Düsseldorf färbt sich Anfang Oktober in zarte Herbstfarben. Wie schön! Foto: Tonight / M. Tempels 3. Oktober 2024: In Düsseldorf wirft die MTV Music Week 2024 bereits ihren Schatten voraus. Zahlreiche Werbeflächen weisen auf die mit Konzerten und Events gespickte Woche vom 6. bis 10. November hin. Das wird großartig! Foto: IMAGO / Michael Gstettenbauer 2. Oktober 2024: Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller ehrt die Footballer von Rhein Fire mit einem Empfang im Rathaus für die erfolgreiche Titelverteidigung in der European League of Football. Das Maskottchen darf dabei natürlich nicht fehlen. Foto: Landeshauptstadt Düsseldorf / Claus Langer 1. Oktober 2024: Bei der Rolling Pin Convention auf dem Areal Böhler in Düsseldorf regnet es Auszeichnungen! Die Gewinner präsentieren sich freudenstrahlend vor der Kamera. Foto: Rolling Pin und Moving Stils 30. September 2024: Ein kleiner japanischer Gruß von der Rolling Pin Convention in Düsseldorf. Foto: Tonight/Stachulla 29. September 2024: Gerne erinnern wir uns an die letzte Nacht in der Boston Bar zurück. 28. September 2024: Auf dem Japan & Korea Streetfood Festival am Rheinufer könnt ihr euch durch Köstlichkeiten aus Ostasien schlemmen. Wie wäre es mit ein paar leckeren Gyoza? Foto: Tonight / K. Friebus 27. September 2024: Düsseldorf wappnet sich für das dreitägige Gastro-Event "Chefs in Town": Vom 27. bis 29. September steht die Stadt kulinarisch Kopf. Foto: Tonight / J. Former 26. September 2024: Unser heutiger Ausflugstipp führt euch ins Apfelparadies in Düsseldorf-Wittlaer. Hier gibt es viele bunte Kürbisse – und natürlich auch frische Äpfel, Birnen, Süßkirschen und vieles mehr aus eigenem Anbau. Foto: Tonight / J. Former 25. September 2024: Lecker! Ein Matcha Latte und ein Lemon Pie im Orange Coffee in Düsseldorf-Gerresheim. Die Location am Neusser Tor 17A ist definitiv einen Besuch wert! Foto: Tonight / K. Friebus 24. September 2024: Unser Social-Media-Team Kristin und Julia versucht sich beim Töpfern bei Pottery Hontas in Pempelfort – und sie schlagen sich richtig gut! Foto: Tonight / J. Former 23. September 2024: Es ist offiziell Herbst! Zeit für einen Besuch auf einer der Kürbishöfe rund um Düsseldorf, wie hier auf dem Gemüsehof Thomas Peters in Wittlaer. Foto: Tonight / J. Jung 22. September 2024: Noch bis heute findet im Strandbad Lörick das "Pawlooza"-Festival statt. Hier dreht sich alles um den besten Freund des Menschen. Foto: Tonight / M. Tempels 21. September 2024: So schön ist der Herbst in Düsseldorf! Strahlender Sonnenschein und bestes Wetter begleiten die Menschen am Schloss Benrath. Foto: IMAGO / Panthermedia 20. September: Am frühen Freitagmorgen knubbeln sich die Apple-Fans bereits am Kö-Bogen – heute startet hier der Verkauf vom brandneuen iPhone 16. Foto: Tonight / Kristin Stachulla 19. September 2024: Dieser Aussichtspunkt im Grafenberger Wald gewährt euch vor allem im Herbst einen herrlich romantischen Ausblick über Düsseldorf. Foto: Olaf Döring/IMAGO 18. September 2024: Bernd Schuhmacher steht vor seinem Apfelparadies in Tönisvorst. Auf einer Fläche von ca. 40 Hektar werden hier auch Äpfel zum Selbstpflücken angebaut. Foto: Tonight / J. Former 17. September 2024: Rihanna prangt im September drei Wochen lang als Werbegesicht auf dem denkmalgeschützten Gebäude an der Kö. Schön oder schräg? Foto: Tonight / M. Tempels 16. September 2024: Mit der Weißen Flotte über den Rhein schippern: Auch im Spätsommer bei strahlendem Sonnenschein eine tolle Freizeitidee! Foto: Tonight / M. Tempels 14. September 2024: Die Premiere vom "Festival D'Italia" am Stadtstrand am Tonhallenufer wurde mit bestem Septemberwetter gefeiert. 21 Stände präsentierten italienische Köstlichkeiten, als Programm-Highlight trat der Star-Tenor und Düsseldorfer Ricardo Marinello auf. Foto: Tonight / Ben Liebsch 13. September 2024: Ein neues Café hat in Düsseldorf eröffnet – im "Teddy Café" auf der Hüttenstraße scheint der Name Programm zu sein. Bärchen gesellen sich nämlich auch als Tischnachbarn beim Kaffee dazu. Außerdem geht es auch um Wellness und Beauty. Foto: Tonight / K. Friebus 12. September 2024: So schön kann der Herbst in Düsseldorf sein! Im Hofgarten ist die Idylle perfekt, während sich diese Enten über ein wenig Sonne freuen. Foto: Tonight / M. Tempels 11. September 2024: Herbstliche Atmosphäre auf der Königsallee in Düsseldorf: Der Wind wird frischer, die ersten Blätter segeln in den Kö-Graben. Foto: Tonight / M. Tempels 10. September 2024: Düsseldorf feierte über die letzten fünf Tage den Frachtsegler "Helena". Über 2000 Besucher besichtigten das historische Schiff, das vor dem SchifffahrtMuseum ankerte. Besonders viele von ihnen kamen am "Tag des Denkmals". Foto: SchifffahrtMuseum Düsseldorf 9. September: An der Galopprennbahn in Düsseldorf wurde am Sonntag der Gourmet-Renntag gefeiert! Viele Foodtrucks und Getränkestände machten den Tag mit Leckereien wohl noch spannender, als ohnehin schon. Foto: Tonight / K. Stachulla 8. September 2024: Im Rheingärtchen in Golzheim blühen die letzten Sommerblüten. Am Wochenende steigen die Temperaturen noch einmal jenseits der 20-Grad-Marke. Vielleicht zum letzten Mal für dieses Jahr? Foto: Tonight / M. Tempels 7. September 2024: Der neue Asia-Markt "The Gangnam" lockt aktuell nicht wegen der angebotenen Lebensmittel Leute in Scharen hierher, sondern vor allem wegen einer Fotobox. Wir haben den Trend ausprobiert – zur Auswahl stehen auch lustige Accessoires wie Brillen und Pommes-Hüte. Kostenpunkt: ab 5 Euro! Foto: Tonight / K. Stachulla 6. September 2024: Zu Ehren der letzten Düsseldorfer Rollnacht des Jahres traute sich auch OB Dr. Stephan Keller auf die Skates. Foto: Tonight / H. Borchers 5. September 2024: Das "Festival D'Italia" hat am Donnerstag zur Pressekonferenz eingeladen. Ende September geht es am Stadtstrand am Tonhallenufer kulinarisch zu! Foto: Tonight / J. Former 4. September 2024: Ausflugstipp für alle Kürbis-Freunde: Der Gertrudenhof in Hürth bietet nicht nur diese famose XXL-Kürbispyramide, sondern auch ein Bällebad, einen Streichelzoo, ein Café und viel leckeres Essen! Wir konnten am Dienstag selbst vorbeischauen – und sind begeistert! Foto: Tonight / J. Former 3. September 2024: Das Arca Alacati in Düsseldorf serviert die beliebten Smash Burger mit Bao Buns und Käsebällchen. Das durften wir uns selbstverständlich nicht entgehen lassen! Foto: Tonight / J. Former 2. September 2024: Für viele das Highlight am Sonntag: Der Fischmarkt am Tonhallenufer! In unserer Galerie liefern wir euch die schönsten Fotos vom Treiben am Rhein. Foto: Tonight / Ben Liebsch

