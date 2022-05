Nach Wartezeiten-Desaster: Düsseldorfer Flughafen bekommt Zusage für zweite Sicherheitsfirma

Reisende am Düsseldorfer Flughafen mussten zuletzt lange Wartezeiten in Kauf nehmen. Denn die Sicherheitsfirma, die die Personen- und Gepäckkontrollen im Auftrag der Bundespolizei am Flughafen durchführt, unterlag massivem Personalmangel. Dadurch mussten Reisende teils mehrere Stunden im Voraus einplanen, es kam bei einigen sogar dazu, dass sie ihren Flug verpassten.

Wie die „Rheinische Post“ schreibt, soll zur Entspannung nun eine zweite Sicherheitsfirma am Flughafen eingesetzt werden. Denn auch der Flughafenchef Thomas Schnalke kritisierte die langen Wartezeiten und zeigte sehr viel Unverständnis, dass bislang noch keine Besserung eingetreten ist in der Sache. So forderte auch er endlich eine Lösung in Form eines weiteren Dienstleisters.

Warum bislang keine zweite Firma eingesetzt wurde, begründete die Bundespolizei mit vertraglichen Verpflichtungen. So wollte sich die bisherige Firma Deutscher Schutz- und Wachdienst (DSW) um weitere Arbeitskräfte bemühen. Warum dies nicht geschah, dazu wollte sich der DSW nicht äußern.

Bis eine weitere Sicherheitsfirma gefunden ist, sollen Luftsicherheitsassistenten, die die Schulung nicht bestanden haben, für Entlastung sorgen. Ein ähnliches Bild gab es bereits in den Osterferien schon einmal, zu jenem Zeitpunkt waren Auszubildende im Einsatz. Allerdings soll sich der Aufgabenbereich auf das Einweisen und Sortieren von Wannen beschränken. Schließlich stehe die Sicherheit über allem.

Doch mit diesen Problemen ist der Flughafen Düsseldorf nicht alleine, wie ein Sprecher gegenüber dem Blatt bestätigt. Daher rechne man in der Branche nicht mit einer kurzfristigen Lösung, heißt es. Vielmehr müssten Flugpläne entzerrt werden, um ein großes Aufkommen an Passagiere zu vermeiden.

Doch auch die Passagiere selbst sind für längere Wartezeiten mit verantwortlich. So soll falsch gepacktes Handgepäck nach wie vor mit hauptverantwortlich für die Verlangsamung der Abläufe sein.

