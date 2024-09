Bereits am 15. August 2024 ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall in Düsseldorf, bei welchem ein 58-jähriger Rollstuhlfahrer von einem Pkw erfasst wurde und dabei schwere Verletzungen erlitt. Mehr zu dem tragischen Vorfall lest ihr hier.

Wie die Polizei nun mitteilt, verstarb der Mann trotz medizinischer Bemühungen am 1. September 2024 in einem Krankenhaus an den Folgen des Unfalls.

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.