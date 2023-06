Nach Kirmesunglück in Oberhausen: Trauerfeier findet heute in Düsseldorf statt

Der Schock sitzt immer noch tief: Am vergangenen Sonntag (12. Juni) verlor ein 17-Jähriger sein Leben, als er vom Drehteller eines Fahrgeschäfts geschleudert wurde. William Bruch jr. war der Sohn einer bekannten Düsseldorfer Schaustellerfamilie. Nun veröffentlichen seine Angehörigen eine Traueranzeige, die auch Informationen über die Traufeier bereithält.

Trauerfeier in Düsseldorf: Sohn von Schaustellerfamilie Bruch stirbt auf Kirmes in Oberhausen-Sterkrade

„Viel zu früh, plötzlich und unerwartet wurdest Du aus unserem Leben gerissen“. Worte, die Williams Familie an ihren verstorbenen Sohn widmen. „Für immer bleibst Du in unseren Herzen“, heißt es weiter.

Am Dienstag (20. Juni) findet um 13.20 Uhr die Trauerfeier für William in der Kapelle des Nordfriedhofs in Düsseldorf statt. „In Erinnerung an William laden wir danach ins Hyatt Regency“, so die Familie.

Bereits am Montag nach dem Unglück fand ein Gedenkgottesdienst statt. Etliche Schausteller nahmen teil.

Reaktionen im Netz: Familie Bruch teilt Traueranzeige auf Facebook

Die Anteilnahme über den geteilten Post der Familie Bruch auf Facebook ist groß: „Er starb bei dem was er liebte. Den Eltern, Freunden, Geschwistern und allen trauernden, ganz ganz viel Kraft“, schreibt eine Nutzerin. Und: „Mein tiefstes Mitgefühl. Es sind zwar nur Worte, aber ich wünsche euch viel Kraft diesen schweren Verlust irgendwie zu verarbeiten.“ Knapp 1000 Kommentare zählt der Post mittlerweile. Auch unter den Schaustellern ist die Trauer noch groß, denn sie haben einen jungen Kollegen verloren. Albert Ritter, der Präsident des Deutschen Schaustellerverbandes, findet bewegende Worte: „Er war einer von uns“.

Der Fall des tödlich verunglückten Jungen wird nun von der Staatsanwaltschaft Duisburg betreut. Dabei werde unter anderem wegen menschlichen Versagens ermittelt, hier steht unter anderem der Vorwurf der fahrlässigen Tötung im Raum.