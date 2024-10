Schon wieder ein Touch Down im Düsseldorfer Rathaus: Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller empfing am Dienstag (1. Oktober) das Team von Rhein Fire, um sie für die erfolgreiche Verteidigung ihres Titels in der European League of Football (ELF) zu ehren. Im festlichen Jan-Wellem-Saal trugen sich die Spieler in das Goldene Buch der Landeshauptstadt ein, bevor sie den ELF-Pokal auf dem Balkon des Rathauses den jubelnden Fans auf dem Marktplatz präsentierten.

Düsseldorfs OB kündigt große Neuerung für kommende Saison an

„2024 ist auch das ‚Jahr des Footballs‘ in Düsseldorf! Mit diesem weiteren großartigen Erfolg von Rhein Fire in der European League of Football hat Düsseldorf seinen Ruf als Football-Hauptstadt Europas eindrucksvoll untermauert. Die Landeshauptstadt ist stolz auf Rhein Fire und hofft, dass der Footballsport – auch getragen vom erneuten Deutschen Meistertitel der Junioren der Panther und dem Aufstieg der Panther in die 1. deutsche Liga – in Düsseldorf immer populärer wird“, erklärt Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller, der zur Erinnerung an den Empfang einen gravierten Stahlteller an Mannschaft, Trainerteam und Staff überreichte.

Zudem kündigte Keller an, dass Rhein Fire in der Saison 2025 ein Heimspiel in der Düsseldorfer Merkur-Spielarena austragen wird.

Das in Düsseldorf beheimatete Profi-Team Rhein Fire verteidigte am Sonntag, den 22. September, vor der Rekordkulisse von über 41.000 Zuschauern in Gelsenkirchen erfolgreich seinen Titel. Mit einem klaren 51:20-Sieg setzten sie sich gegen die bis dahin in der Saison 2024 ungeschlagenen Vienna Vikings durch.