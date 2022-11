MTV EMAs in Düsseldorf 2022: Tate McRae und David Hasselhoff sind dabei

Die MTV EMAs in Düsseldorf am 13. November sind um zwei prominente Gesichter reicher. Denn wie die Veranstalter mitgeteilt haben, werden zwei weitere Stars am Sonntag im Düsseldorfer PSD Bank Dome mit am Start sein. So dürfen die beiden Moderatoren Rita Ora und Taika Waititi auch Tate McRae begrüßen. Der kanadische Popstar erschien 2020 erstmals auf der Bildfläche und kann seither auf über 700 Millionen Videoaufrufe sowie 3,2 Milliarden Streams zurückblicken. Ihre erste Single damals namens „You Broke Me First“ erreichte Multiplatin.

>> Harry Styles, Kontra K und mehr: Die Nominierten der MTV Europe Music Awards in Düsseldorf <<

Ende Mai 2022 veröffentlichte die junge Kanadierin schließlich ihr Debütalbum „I Used To Think I Could Fly“. Im Sommer war sie dann auf vielen Festivals wie dem Lollapalooza oder dem Firefly Music Festival zu Gast. Doch die aus Calgary stammende Sängerin und Tänzerin ist nicht die einzige Neuankündigung für das Mainevent am Sonntag. Denn neben McRae wird auch David Hasselhoff in Düsseldorf zu Gast sein. Der Schauspieler und Sänger wird sich ebenso zu den Moderatoren Julian Lennon, Leomie Anderson und Sam Ryder gesellen wie auch die deutsche Influencerin Leonie Hanne.

>> MTV EMA in Düsseldorf 2022: Diese Stars sind am 13. November dabei <<

MTV EMAs 2022 in Düsseldorf: Influencerin Leonie Hanne feiert mit

Die 34-Jährige ist Fashion-Influencerin und hatte bereits 2018 über vier Millionen Follower bei Instagram. Dabei kommt ein Großteil ihrer Fans gar nicht aus Deutschland, sondern aus den USA. Früh unterhielt die gebürtige Hamburgerin einen Blog über Mode, der inzwischen auch über Reisen berichtet. Laut Cosmopolitan ist Leonie Hansen eine der wichtigsten Fashion-Influencer Deutschlands.

Zudem gibt es noch eine Rest-Kontigent an Karten, falls ihr noch auf der Suche seid. Ab Donnerstag, den 10. November, sind ab 13 Uhr noch mal letzte Karten für das Event am 13. November erhältlich. Diese bekommt ihr entweder unter @mtvgermany, unter @mtvema oder bei ticketmaster.de.