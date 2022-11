MTV EMAs 2022 in Düsseldorf Liveblog: Taylor Swift sahnt ersten Award ab

Ganz Düsseldorf ist im MTV EMAs-Fieber! Heute (13. November 2022) findet die Preisverleihung im PSD Bank Dome mit vielen Stars statt. Wer geht über den Roten Teppich? Wie sind die Fans drauf? Wer bekommt welche Preise? Kommt Taylor Swift? Alle Infos, Fotos und News zum musikalischen Großereignis bekommt ihr in unserem Liveblog.

Die Gerüchte haben sich bewahrheitet: Auch Superstar Taylor Swift ist heute Abend in Düsseldorf! Hier zeigt sich die Sängerin auf dem roten Teppich der MTV Europe Music Awards vor dem PSD Bank Dome. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa Die "Gorillaz" machen sich bereit für ihren Auftritt bei den MTV Europe Music Awards in Düsseldorf. Foto: Henning Kaiser/dpa Bebe Rexha kommt zur Vergabe der MTV Europe Music Awards im PSD Bank Dome. Foto: Henning Kaiser/dpa Die Moderation des Abends übernehmen Rita Ora and Taika Waititi. Foto: Henning Kaiser/dpa "Looking for Awards": David Hasselhoff grüßt die Fans auf dem roten Teppich der MTV Europe Music Awards im PSD Bank Dome. Foto: Henning Kaiser/dpa Ava Max geht über den Roten Teppich bei der Verleihung der MTV Europe Music Awards vor PSD Bank Dome. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa Auch die Band Muse spielt bei den MTV Europe Music Awards im PSD Bank Dome. Foto: Henning Kaiser/dpa Blitzlichtgewitter: Taylor Swift betritt den roten Teppich vor dem PSD Bank Dome in Düsseldorf. Foto: Henning Kaiser/dpa Cha-Cha-Charming: Badmómzjay (l) und Loredana bei den EMAs. Foto: Henning Kaiser/dpa Die Influencerin Dagi Bee ist mit ihrem Ehemann Eugen Kazakov bei der Vergabe der MTV Europe Music Awards. Foto: Henning Kaiser/dpa. Eines der schrillsten Outfits trägt Riccardo Simonetti. Foto: Henning Kaiser/dpa Auch Rurik Gislason feiert bei den MTV Europe Music Awards im PSD Bank Dome. mit. Foto: Henning Kaiser/dpa Taylor Swift bei den MTV Europe Music Awards im PSD Bank Dome. Foto: Henning Kaiser/dpa Kann sein Glück nicht fassen: Dieser Fan durfte ein Selfie mit "Taylor Swift" aufnehmen. Der Superstar kam heute überraschend zur Vergabe der MTV Europe Music Awards im PSD Bank Dome in Düsseldorf. Foto: Henning Kaiser/dpa Elif ist auch beim Mega-Event im PSD Bank Dome. dabei. Foto: Henning Kaiser/dpa Pinke Mütze und Tuch im Gesicht: Die Outfits von "Kalush Orchestra" ragen aus der Menge heraus. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa Aminata Belli auf dem Roten Teppich der MTV Europe Music Awards im PSD Bank Dome. Foto: Henning Kaiser/dpa Rapperin Badmomzjay geht über den Roten Teppich bei der Verleihung der MTV Europe Music Awards vor PSD Bank Dome. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa Lindiwe Suttle und Marius Müller-Westernhagen kommen zur Vergabe der MTV Europe Music Awards im PSD Bank Dome. Foto: Henning Kaiser/dpa Hat gute Laune im Rucksack: Armani White bei der Vergabe der MTV Europe Music Awards in Düsseldorf. Foto: Henning Kaiser/dpa Der nette Kerl von nebenan: Max Giesinger zeigt sich beim Outfit-Bombast der Kollegen und Kolleginnen angenehm auf dem Boden geblieben. Foto: Henning Kaiser/dpa Fröstelt in der Novemberfrische in Düsseldorf: Luca Vezil hat sich für ein etwas gewagteres Outfit entschieden. Foto: Henning Kaiser/dpa Zieht die Blicke magisch an: Lauren Spencer-Smith zeigt sich selbstbewusst auf dem roten Teppich der MTV Europe Music Awards vor dem PSD Bank Dome. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa Auch Tate McRae lässt sich die MTV Europe Music Awards nicht entgehen. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa Umwerfendes Outfit: Alicia Awa zeigt sich in Düsseldorf auf dem roten Teppich. Foto: Henning Kaiser/dpa Auch Lola Lolita und Isaac Belk kommen zur Vergabe der MTV Europe Music Awards im PSD Bank Dome. Foto: Henning Kaiser/dpa Ein helles Funkeln im Gesicht: Alicia Awa bei der Verleihung der MTV Europe Music Awards in Düsseldorf. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa Ein Funkeln unter den Stars der MTV Europe Music Awards: Victoria Swarovski zeigt sich auf dem roten Teppich vor dem PSD Bank Dome. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa Ein Traum in Pink: Elizabeth Varela zeigt sich auf dem roten Teppich der MTV Europe Music Awards. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa Sängerin Gayle übt schonmal die Stimmbänder. Gleich starten die MTV Europe Music Awards im PSD Bank Dome. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa Sonnenbrille und knallrotes Jacquet: Vas Morgan ist bei der Vergabe der MTV Europe Music Awards im PSD Bank Dome. am Start. Foto: Henning Kaiser/dpa Krasses Outfit: Noa Kirel auf dem roten Teppich in Düsseldorf. Foto: Henning Kaiser/dpa Tom Beck und Chryssanthi Kavazi bei der Vergabe der MTV Europe Music Awards im PSD Bank Dome. Foto: Henning Kaiser/dpa Rurik Gislason zeigt sich selbstsicher auf dem roten Teppich bei der Vergabe der MTV Europe Music Awards im PSD Bank Dome. Foto: Henning Kaiser/dpa Moderatorin Rita Ora hat sich für ein blumiges Outfit entschieden. Foto: Henning Kaiser/dpa Marina Gregory kommt zur Vergabe der MTV Europe Music Awards im PSD Bank Dome. Die Preise werden vom Musiksender MTV vergeben. Foto: Henning Kaiser/dpa

+++ 13. November 21.15 Uhr +++

Taylor Swift sahnt den ersten Award ab: „Best Longform Video“ – ebenfalls ein neuer Award.

Außerdem nominiert waren:

Foo Fighters – Studio 666

Rosalía – Motomami (Rosalía TikTok LIVE Performance)

Stormzy – Mel Made Me Do It

Taylor Hawkins Tribute concert, Wembley Stadium, London

+++ 13. November 21.10 Uhr +++

Rita Ora und Taika Waititi betreten die Bühne, Taika haut ein charmantes „Willkommen in Düsseldorf!“ raus.

+++ 13. November 21.05 Uhr +++

Und gleich der nächste Top-Act: Der PSD Bank Dome wird blutrot gefärbt, (virtuelle) Flammen steigen empor, Muse rocken die Halle mit „Will of the People“.

+++ 13. November 21 Uhr +++

Und es geht los! Der PSD Bank Dome ist vollgepackt. David Guetta und Bebe Rexha geben Vollgas. Während Guetta auf einem gefühlt 20 Meter hohen DJ-Stand thront, darf sich Bebe Rexha am Rand im Spider-Woman-Format rumhangeln und ihren Song „“I’m Good (Blue)“ zum Besten geben. Die Stimmung ist bombastisch!

+++ 13. November 20.54 +++

+++ Gleich wird es richtig spannend, um 21 Uhr geht es los! +++

+++ 13. November 20.51 +++

Der Award für Biggest Fans geht an BTS!

+++ 13. November 20.49 Uhr +++

Die Moderation widmet sich kurz Düsseldorf und nennt die Landeshauptstadt „The Fashion-Capital of Germany“ – bei den Outfits an diesem Abend wollen wir mal nicht widersprechen. Zudem steht die Stadt laut einem Fan für „Krautrock“ und „experimentelle Musik“.

+++ 13. November 20.37 Uhr +++

David Guetta und Bebe Rexha sollen den musikalischen Start in die Show übernehmen. Um 21 Uhr geht es los. Den Livestream findet ihr u.a. auf mtv.de.

+++ 13. November 20.30 Uhr +++

Der neu eingeführte Best Metaverse-Award wird bereits auf dem roten Teppich vergeben und geht an die südkoreanische Girlgroup „Blackpink“ für ihren virtuellen Auftritt bei PUBG.

Nominiert waren zudem:

BTS | Minecraft

Charli XCX | Roblox

Justin Bieber – An Interactive Virtual Experience | Wave

Twenty One Pilots Concert Experience | Roblo

+++ 13. November 20.23 Uhr +++

Ein ganz besonderer Moment am roten Teppich: Dieser Fan dürfte sein Handy heute nicht mehr aus der Hand lassen.

+++ 13. November 20.15 Uhr +++

Live-Eindrücke aus der Redaktion:

„Was hat die denn an?“

„So ein blaues Kleid will ich auch!“

„Kaffee, brauche mehr Kaffee!“

„Ich fühle mich alt!“

+++ 13. November 20.09 Uhr +++

Mit einem Live-Auftritt von Armani White auf dem roten Teppich verabschieden sich die meisten Stars zur Vorbereitung vom roten Teppich. Um 21 Uhr geht die Show los!

+++ 13. November 19.50 Uhr +++

Da ist sie: Taylor Swift geht über den Roten Teppich! Wie viele Preise die Sängerin wohl abräumen wird? Sie ist insgesamt sechsmal nominiert, nur noch Harry Styles hat mit sieben Nominierungen mehr Chancen.

+++ 13. November 19.28 Uhr +++

Kommt Taylor Swift persönlich nach Düsseldorf? Die Gerüchte-Küche brodelt!

Taylor Swift’s Falcon 7X Landed in Düsseldorf, North Rhine-Westphalia, DE. Apx. flt. time 46 Mins. pic.twitter.com/2qgihMqL7R — Celebrity Jets (@CelebJets) November 13, 2022

+++ 13. November 19.08 Uhr +++

Dagi Bee, Rúrik Gíslason und David Hasselhoff treffen auf dem Roten Teppich ein.

+++ 13. November 18.17 Uhr +++

Erste prominente Gäste sind im PSD Bank Dome eingetroffen, darunter Düsseldorfs Oberbürgermeister Stephan Keller und Marius Müller-Westernhagen.

+++ 13. November 8.09 Uhr +++

Grandiose Gorillaz-Konzert in der Tonhalle, eine rauschende MTV EMAs Pre-Party in der Nachtresidenz: Der Abend vor den MTV EMAs war der Knaller. Und heute steht dann das Mega-Event an! Yes!

+++ 12. November 18 Uhr +++

Rita Ora und ihr Mann Taika Waititi besuchen OB Stephan Keller (CDU) im Rathaus und tragen sich ins goldene Buch ein. Welche liebevolle Geste Rita Ora außerdem noch für das Düsseldorfer Oberhaupt übrig hatte, lest ihr hier.

+++ 12. November 13.12 Uhr +++

Hier findet ihr nun auch unsere Fotos aus der Nachtresidenz, wo der „Best German Act Award“ am Freitag, dem 11. November, übergeben wurde.

Großer Promi-Andrang am Freitagabend in der Nachtresidenz bei der Vergabe des "Best German Act Award" der MTV European Music Awards. Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Gewonnen hat den Award am Ende die Rapperin Badmómzjay. Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Viel Spaß mit den Fotos des Abends! Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz Erkoç Koçoğlu / Nachtresidenz

+++ 11. November 20.41 Uhr +++

Auf unserem Instagram-Channel halten wir euch auf dem Laufenden.

+++ 11. November 20.34 Uhr +++

Promis auf dem „Black Carpet“ in der Nachtresidenz Düsseldorf: Dagi Bee, Aminata Belli, Riccardo Simonetti, Dominziana Gibbels, Model Anna Hiltrop und viele weitere Stars sowie geladene Gäste sind beim „Best German Act Award“ im Club nahe der Kö dabei.

+++ 11. November 17.16 Uhr +++

Atemberaubender Rückblick mit weit über 100 Fotos: Die exklusive Duo-Show von „Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys“ stellte am Donnerstag im Rahmen der MTV Music Week die Düsseldorfer Nachtresidenz auf den Kopf! Bestes Italien-Feeling der 80er-Jahre, heiße Outfits und jede Menge bestens aufgelegte Nachtschwärmer ließen diese Nacht zum absoluten Highlight unter der Woche werden. Wir zeigen die Bilder der Party.

+++ 11. November 13.09 Uhr +++

Kurz vor dem MTV EMAs halten sich immer mehr Stars Düsseldorf auf! So auch die Sängerin Bebe Rexha, die durch die Stadt bummelt und auch gleich ein Selfie macht. Yeah!

Bebe Rexha is the prettiest pic.twitter.com/MXvL8FPjQ0 — Bee (@idrink_winee) November 9, 2022

+++ 10. November 22.15 Uhr +++

Yeah!

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Düsseldorf TONIGHT (@duesseldorftonight)

+++ 10. November 21.59 Uhr +++

Die Stimmung in der Resi ist großartig, wie ihr auf unserem Instagram-Channel sehen könnt.

+++ 10. November 20.36 Uhr +++

Salute und Cin Cin: In der Nachtresidenz treten gleich Roy Bianco & Die Abbrunzati Boys auf!

+++ 10. November 10.56 Uhr +++

Bei den EMAs sind viele Starts dabei, auch zahlreiche Live-Auftritte sind geplant: So stehen Ava Max, David Guetta, Gorillaz, Muse und OneRepublic auf der Bühne.

+++ 9. November 14.43 Uhr +++

Wo übernachten eigentlich die zahlreichen Stars, die im Rahmen der MTV EMAs erwartet werden? Wir hätten da ein paar Tipps!

+++ 8. November 13.43 Uhr +++

Weitere Stars haben sich für die Preisverleihung am 13. November angekündigt: Tate McRae und David Hasselhoff sind dabei.

+++ 8. November, 12.59 Uhr +++

Der aus Paris stammende Gitarrist Bryce Dessner ist vielen bekannt von „The National“ und tritt heute beim Approximation Festival in der Tonhalle auf. Los geht’s um 20 Uhr – und es gibt sogar noch Tickets (ab 29 Euro aufwärts)!

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Approximation Festival (@approximation_festival)

+++ 8. November, 10.12 Uhr +++

Auch der Radiosender 1Live ist bei der MTV Music Week dabei: Im PONG (Ehrenhof 2) stehen die Acts 01099 und Ayliva ab 19 Uhr auf der Bühne.

+++ 7. November, 16.25 Uhr +++

Mit der MTV Music Week ist Düsseldorf aktuell DIE Musikhauptstadt, so Katrin Liebold, Senior Talent & Music Manager bei MTV, beim MTV Breakfast Club im me and all Hotel. Die Veranstalter haben ein erstes Fazit gezogen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Düsseldorf TONIGHT (@duesseldorftonight)

+++ 7. November, 15.46 Uhr +++

Fans kommen immer noch Tickets für die Preisverleihung am 13. November gewinnen:

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von 𝗣𝗦𝗗 𝗕𝗔𝗡𝗞 DOME (@psdbankdome)

+++ 7. November, 11.57 Uhr +++

Tickt-Info zum Konzert der Grammy-preisgekrönte Band „Gorillaz“ bei der „MTV World Stage Düsseldorf“ in der Tonhalle: Für das Konzert in der Tonhalle gibt es keine Tickets im Vorverkauf oder an der Abendkasse. Die Karten werden über die Band selbst an die Fans vergeben, dazu gab es vor ein paar Tagen eine Mail mit einem Code.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Gorillaz (@gorillaz)

+++ 6. November, 16.37 Uhr +++

Ob Alice Merton beim New Fall Festival oder die Veranstaltung „Space“ im Ratinger Hof: Die Veranstaltungen im Rahmen der MTV Music Week sind ein voller Erfolg.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von New Fall Festival (@newfallfestival)

+++ 6. November, 0.12 Uhr +++

Im Sir Walter wurde am Samstag der MTV Club mit einem Secret Gig gefeiert. Jan Delay höchstpersönlich legte in der beliebten Bar in der Düsseldorfer City auf. Die Fotos vom Highlight der Woche gibt es hier.

+++ 5. November, 12.12 Uhr +++

Auch die Kulturbanausen am Ratinger Hof zelebrieren die MTV Music Week in Düsseldorf: Am Freitag durfte man die Schweizer Surf-Rock-Band „Annie Taylor“ begrüßen – und die brachten gut Stimmung in die Bude. Der perfekte Start ins Wochenende!

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Kulturbanausen im Ratinger Hof (@kulturbanausennrw)

Doch damit nicht genug! Heute Abend (Samstag, 5.11.) ist das syrische Kulturkollektiv „Schu Fi Ma Fi“ vor Ort und lädt zu einer einmaligen House & Techno Party, die aufstrebenden syrischen und nahöstlichen Talenten in der Diaspora gewidmet ist. Dabei soll der Abend einen kulturellen Austausch durch elektronische Musik schaffen und orientalische Interpretationen von DJs und Produzenten aus dem Nahen Osten zu typisch westlichen Musikgenres präsentieren.

Das weitere Programm im Rahmen der MTV Music Week im Ratinger Hof findet ihr hier!

+++ 5. November, 9.55 Uhr +++

Die MTV Music Week ist offiziell gestartet: Am Freitag trat die südkoreanische Girlgroup 3YE im „The Eight Club“ (Ufer 8) an der Rheinpromenade auf und begeisterte zahlreiche Fans. Die Fotos der Nacht findet ihr in unserer Bilderstrecke.

+++ 4. November, 14.20 Uhr +++

Bei der MTV World Stage tritt die mit einem Grammy und mehreren EMAs ausgezeichnete Band Gorillaz als Headliner auf: Das Konzert findet am 13. November in der Tonhalle statt!

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von MTV EMA (@mtvema)

+++ 4. November, 14 Uhr +++

Die MTV Ticket-Challenge ist gestartet! Bis Sonntagabend haben Fans noch die Chance, eines der letzten 2000 Stehplatztickets für die diesjährigen MTV EMAs zu gewinnen.