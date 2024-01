Das Who is Who der Fashionwelt tummelte sich am Sonntag (28. Januar) im Steigenberger Icon Parkhotel in Düsseldorf aus einem ganz besonderen Grund: Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller hat den 9. Modebusiness Award des Fashion Net Düsseldorf e.V. verliehen. Die Auszeichnung erhielt die Igedo (Interessengemeinschaft Damenoberbekleidung), heute Igedo Exhibitions GmbH & Co. KG. Manfred und Philipp Kronen nahmen in ihrer Funktion als Gesellschafter des Unternehmens und Vertreter der Familie Kronen gemeinsam mit Ulrike Kähler, der aktuellen Geschäftsführerin von Igedo Exhibitions, den Modebusiness Award 2024 entgegen. Die schönsten Fotos des Abends zeigen wir euch oben in der Bilderstrecke.

Mit der Gründung der Interessengemeinschaft Damenoberbekleidung (Igedo) und deren Straßenmodenschau auf der Königsallee im Jahr 1949 begann die Geschichte des Modestandortes Düsseldorf, der sich inzwischen als bedeutender Fashion und Lifestyle Handelsplatz fest etabliert hat. Die Familie Kronen hat diese Entwicklung maßgeblich geprägt und ist der Stadt auch weiterhin eng verbunden.

Modebusiness Award 2024: Düsseldorfer OB mischt in Fashion-Szene mit

„Durch die Verleihung des Modebusiness Awards an die Igedo Exhibiotions würdigen wir mehr als eine bemerkenswerte Unternehmensgeschichte“, sagte Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller. „Sich an den Ursprung der Modehauptstadt Düsseldorf zu erinnern, bedeutet gleichzeitig sich mit dem Lebenswerk und jahrzehntelangen Engagement der Familie Kronen zu befassen. Wir sind uns dieser untrennbaren Verbindung bewusst und richten unseren Dank gleichermaßen an die Gesellschafter und die aktuelle Geschäftsführung des Unternehmens.“

Der Modebusiness Award wird jährlich im Rahmen der Düsseldorf Fashion Days (DFD) Winter Edition vergeben. Die vom Verein Fashion Net Düsseldorf e.V. im Jahr 2015 entwickelte Auszeichnung ehrt besondere Persönlichkeiten und herausragende Marken der Modebranche, die sich durch ihr Engagement und ihre Leidenschaft in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt hervorgehoben haben.

„Es ist uns eine besondere Ehre, den Modebusiness Award 2024 an Impulsgeber zu verleihen, welche nicht nur den Orderstandort Düsseldorf maßgeblich geprägt haben, sondern auch eine einflussreiche Größe in der internationalen Modewirtschaftsbranche sind. Unser Preisträger gehört unabdingbar zu Düsseldorf – wie die Königsallee oder der Radschläger“, sagt Andrea Greuner, Interimsmanagement Fashion Net Düsseldorf e.V.

Der Startschuss für die diesjährige DFD Winter Ausgabe fiel am Mittwoch, 24. Januar. Noch bis Mittwoch, 31. Januar, stehen in der Modestadt am Rhein wieder mehr als 600 Showrooms und Messen wie die Supreme Women&Men, die „FASHN ROOMS“ und die Neonyt Düsseldorf zum Ordern offen.