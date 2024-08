Angriff im Neusser Hauptbahnhof: Frau verletzt

Schreckmoment in einer S-Bahn am Neusser Hauptbahnhof: Bereits Anfang Mai wurde eine 26-jährige Frau von einem unbekannten Mann attackiert, während sie in der S11 saß. Der Täter näherte sich von hinten und schlug ihr mit einem Pappbecher ins Gesicht. Jetzt fahndet die Polizei auch öffentlich nach dem Mann – und eure Hilfe ist gefragt!

Wer war am 4. Mai 2024 um 6.35 Uhr eventuell selbst vor Ort? Wer kennt die Person auf dem Foto? Wer kann Hinweise zu seiner Identität und seinem Aufenthaltsort geben?

Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der kostenfreien Servicenummer 0800 6 888 000 oder durch jede andere Polizeidienststelle Hinweise entgegen. Die Fotos des Verdächtigen findet ihr bundespolizei.de.

