Mission Titelverteidigung: Rhein Fire erneut in den Play-Offs

Am letzten Spielwochenende der „regular season“ hat Rhein Fire seine zweite Bye-week, das heißt sie haben spielfrei, ehe am Wochenende 30. August/ 1. September die Play-offs beginnen. Zeit um etwas zur Ruhe zu kommen, sich zu regenerieren und sich entspannt anzuschauen, gegen wen es wie und wo denn nun weitergeht. Denn das ist noch gar nicht klar.

Da nicht mit einem Ausrutscher von den starken Stuttgart Surge gegen die Helvetic Mercenaries zu rechnen ist, muss die Mannschaft um Headcoach Jim Tomsula wohl als Drittgesetzter der Liga mit einem Wild Card-Spiel beginnen. Dieses wird am Sonntag, 1. September 2024 um 15.15 Uhr in der Schauinsland-Reisen-Arena in Duisburg steigen. Wer bei Fire zu Gast ist, entscheidet sich aber erst am letzten Spieltag der ELF. Neben Conference-Gegner Madrid Bravos, der bei Frankfurt Galaxy gewinnen muss, haben auch die Munich Ravens und Tirol Raiders, die sich am letzten Spieltag im direkten Duell gegenüberstehen, noch Chancen.

Der Ticketverkauf für das sichere Playoff-Heimspiel von Rhein Fire hat unterdessen bereits begonnen: Tickets gibt es hier!

„Wir wollen unseren Titel verteidigen und in den Playoffs nochmal alles geben. Dazu brauchen wir alle Rhein Fire und US-Sport Fans im Stadion. Wie gewohnt werden wir den Spieltag bereits ab 12 Uhr mit unserer Fire Pre-Game Party auf dem Stadiongelände beginnen. Neben Live-Musik werden unsere Pyromaniacs für Stimmung sorgen. Zusätzlich ist mit Food Trucks, Merchandise-Verkauf, Hüpfburg und Kinderschminken Unterhaltung für Jung und Alt garantiert“, so Rhein Fire Geschäftsführer Max Paatz.

Nächstes Heimspiel: Sonntag, 1. September 2024, 15:15 Uhr

Mehr Infos findet ihr unter rheinfire.eu!