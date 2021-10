Üsseliges Wetter, herrliches Feeling im Sir Walter: Wenn es draußen kalt und dunkel wird, ist es an der langen Bar und auf den Plätzen im hinteren Bereich umso bequemer und gemütlicher! Wer dann noch Vollgas auf der Tanzfläche gibt, braucht sich um kalte Füße sicher keine Gedanken mehr zu machen. Wir zeigen euch, was an diesem Donnerstag im Sir Walter los war: