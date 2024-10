Michelin Sterne sind vielen ein Begriff, und eine Auszeichnungen für die besten Restaurants weltweit. In Düsseldorf gibt es einige Restaurants mit einer Michelin-Auszeichnung. Sie stehen für eine herausragende Produktqualität, Know-how der Küchenchefs, Originalität der Gerichte und Beständigkeit. Seit April 2024 gibt es auch Auszeichnungen für die besten Hotels: die sogenannten Michelin Keys.

Für die Vergabe eines Michelin Keys müssen folgende fünf Kriterien erfüllt werden:

1. Hervorragende Innenausstattung und Architektur

2. Individualität, die Persönlichkeit und Authentizität widerspiegelt

3. Qualität und Beständigkeit bei Service, Komfort und Wartung

4. Eine offene Tür zum Reiseziel

5. Die Fähigkeit, ein außergewöhnliches Erlebnis zum richtigen Preis zu bieten

Ein besonderes Augenmerk wird auf Unterkünfte gelegt, bei denen Gäste ein erstklassiges kulinarisches Erlebnis geboten bekommen. Drei Hotels aus Düsseldorf konnten die Experten bereits überzeugen.

Michelin-Auszeichnungen für Düsseldorf: Diese Hotels haben überzeugt

Das Steigenberger Park Hotel konnte sich einen Michelin Key sichern. Das Hotel hat 5 Sterne, 129 luxuriös eingerichteten Hotelzimmer und Suiten, und wurde im Jahr 1902 erbaut. Es liegt an der Königsallee, und lockt seine Gäste mit charmanten, hohen Decken und einem modernen Komfort.

Adresse: Königsallee 1A, 40212 Düsseldorf

Preis: 209,95 Euro für ein Superior Zimmer bis 3750,50 Euro für eine Presidential Suite für eine Nacht vom 1. auf den 2. Dezember (Stand: 10. Oktober)

Weitere Informationen zum Hotel findet ihr hier.

Das 5-Sterne-Hotel The Wellem by Hyatt hat im November 2020 eröffnet, und wurde dieses Jahr mit einem Michelin Key ausgezeichnet. In dem Hotel in der Düsseldorfer Altstadt gibt es 102 Zimmer und Suiten. Die Zimmer sind modern eingerichtet und die Suiten verfügen über Originalkunstwerke von renommierten Künstlern. Auch von außen ist das denkmalgeschützte Gebäude ein echter Hingucker.

Adresse: Mühlenstraße 34, 40213 Düsseldorf

Preis: 240 Euro für ein Studio-Zimmer bis 330 Euro für eine Twin Studio Suite für eine Nacht vom 1. auf den 2. Dezember (Stand: 10. Oktober)

Weitere Informationen zum Hotel findet ihr hier.

Dieses Hotel in Düsseldorf hat sogar zwei Michelin Keys erhalten

Besonders überzeugt hat der Breidenbacher Hof in Düsseldorf. Das 5-Sterne-Luxushotel ist das einzige der Stadt, dass zwei Michelin Keys erhalten hat. Es empfängt seine Gäste seit über 200 Jahren, und bietet dafür 85 Zimmer und 21 Suiten. Das Hotel überzeugt durch seine Jahrhundertwende-Architektur, das elegante Interieur und den persönlicher Service. Die Lage ist zentral und an der Königsallee gelegen.

Adresse: Königsallee 11, 40212 Düsseldorf

Preis: 635 Euro für einen Deluxe King Room und 8.100 Euro für eine Presidential Suite für eine Nacht vom 1. auf den 2. Dezember (Stand: 10. Oktober)

Weitere Informationen zum Hotel findet ihr hier.

Davon ist die Anzahl der Keys abhängig

Bei den Michelin Keys gilt das Gleiche, wie für die Michelin Sterne: Je mehr, desto besser. Hat das Hotel einen Key, ist es ein Zeichen für einen ganz besonderen Aufenthalt. Hat es zwei Keys, könnt ihr von einem außergewöhnlichen Aufenthalt ausgehen. Bei drei Keys, ist es ein einzigartiger Aufenthalt.

Die Michelin-Experten sind sich allerdings sicher: „Schon unsere Auszeichnung mit einem und zwei Keys kennzeichnet einige der besten Hotels in unserem Angebot“. Ein Besuch in einem der ausgezeichneten Düsseldorfer Hotels, ist laut den Experten also empfehlenswert.