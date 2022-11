Mezcaleria Rojo am Freitag, den 11. November 2022

Vorfreude auf das Wochenende im Mezcaleria Rojo. Foto: Tonight.de / J. Sammer Süß, wie die zwei einen anlächeln. Foto: Tonight.de / J. Sammer Viel Spaß mit den Fotos des Abends! Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer Foto: Tonight.de / J. Sammer

Es braucht nicht immer den „Dias de los muertos“, um sich in mexikanischen Gefilden zu schminken. In Düsseldorf reicht dafür auch der 11. November. So ging es auch im Mezcaleria Rojo bunt zu. Wir waren mittendrin und haben die schönsten Fotos für euch mitgebracht.

Alle Party-Fotos aus Düsseldorf findet ihr hinter diesem Link:

>> Düsseldorf: Die aktuellen Partyfotos aus Sir Walter, Sub & Co. <<

Noch auf der Suche nach weiteren Events und Partys? Dann solltet ihr unbedingt mal hier vorbeischauen:

>> Düsseldorf: Die besten Wochenend-Tipps, Events und Freizeitangebote <<