Düsseldorf

Mezcaleria Rojo am Freitag, 13. Januar 2023 – die Fotos der Nacht

14. Januar 2023

Wenn es Zitronen regnet, frag nach Salz und Tequila – natürlich am besten stilecht in der Mezcaleria Rojo, wo das Kultgetränk in Strömen von der Theke fließt. Die Nacht in seinen Bildern zusammengefasst hat unser Fotograf.