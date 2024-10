Mega-Demo in Düsseldorf: Darum gehen 20.000 Menschen auf die Straße

Wer am Mittwoch nach dem Hoppeditz-Erwachen einen wichtigen Termin in Düsseldorf hat, sollte genügend Zeit für die Anreise einplanen: So kommt es am 13. November zu einer XXL-Demonstration in er NRW-Landeshauptstadt. Rund 20.000 Teilnehmer werden zur Protestaktion, welche unter dem Motto „NRW bleibt sozial“ stattfindet, erwartet. Wofür die vielen Menschen demonstrieren und wie die Route des Zugs aussieht, erfahrt ihr hier.

Warum gehen die Menschen in Düsseldorf auf die Straße?

Ausgerufen wurde die Aktion von der Freien Wohlfahrtspflege NRW. Sie fordert eine stärkere Unterstützung sozialer Einrichtungen und möchte mit der Demonstration Widerstand gegen die geplanten Kürzungen bei zahlreichen sozialen Diensten und Angeboten im Haushaltsentwurft 2025 der NRW-Landesregierung leisten.

„Sollten die Kürzungen umgesetzt werden, wird das für viele Menschen in unserem Land sichtbare und spürbare Folgen haben. Die soziale Infrastruktur wird geschwächt und Unterstützungsangebote für zahlreiche Gruppen werden zurückgefahren“, so die Freien Wohlfahrtspflege NRW. Die bereits angespannte Lage für Träger, Mitarbeiter und Ehrenamtliche im sozialen Sektor würde sich zudem noch weiter verschärfen.

Wo findet die Demonstration statt?

Geplant ist, dass der Demo-Zug um 10.30 Uhr vom Düsseldorfer Hauptbahnhof bis hin zum NRW-Landtag marschiert. Dort findet ab 12.05 Uhr eine Kundgebung statt.

Wie ein Sprecher der Polizei gegenüber der „RP“ mitteilte, stünde sie bereits in Kontakt mit dem Veranstalter, um einen möglichst reibungslosen Verlauf der Demonstration zu gewährleisten. Laut der Polizei sei ein Problem auf dem Zugweg allerdings die große Baustelle an der Haroldstraße. Auf dieser wird derzeit ein großes Gebäude abgerissen. Teile des Gebiets sind daher gesperrt.