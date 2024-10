Nahost-Konflikt: Mehrere Demos in Düsseldorf und anderen NRW-Städten

Anlässlich des Jahrestages des Terrorangriffs der Hamas auf Israel sind bei der Polizei für Sonntag insgesamt sieben Versammlungen angemeldet worden, die sich mit dem Nahost-Konflikt befassen. Dies gab das Innenministerium von NRW bekannt. Die Veranstaltungen werden in Bonn, Köln, Düsseldorf und Münster stattfinden, wie ein Sprecher mitteilte. Am Montag sind bisher 21 weitere Versammlungen zum Nahost-Konflikt angemeldet, unter anderem in Dortmund, Bielefeld und Bonn.

Hamas-Angriff auf Israel: Das sind die Demos zum Jahrestag in NRW

Am 7. Oktober 2023, also vor einem Jahr, töteten Terroristen der Hamas und anderer extremistischer Gruppen mehr als 1.200 Menschen in Israel und verschleppten etwa 250 als Geiseln in den Gazastreifen. Dies löste den Gaza-Krieg aus, in dem nach Angaben der Gesundheitsbehörde, die von der Hamas kontrolliert wird, bislang etwa 42.000 Palästinenser ums Leben kamen, ein Drittel davon Kinder und Jugendliche.

Die größte Veranstaltung am Sonntag wird in Düsseldorf erwartet. Hier haben mehrere Organisationen und Vereine, darunter der Jüdische Studierendenverband NRW und die Jüdische Gemeinde, zu einem „Marsch des Lebens“ (Run for their lives) aufgerufen. An dem Marsch wollen auch die stellvertretende Ministerpräsidentin von NRW, Mona Neubaur (Grüne), und Alon Dorn, der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde Düsseldorf, teilnehmen. Rund 1.000 Teilnehmer werden erwartet.

Propalästinensische Demonstrationen in mehreren Städten

Am Sonntag sind ebenfalls propalästinensische Demonstrationen geplant, unter anderem in Köln und Münster. In Köln werden an zwei Versammlungsorten jeweils 100 und 150 Teilnehmer erwartet. Die Polizei Münster hat untersagt, dass die Parole „Vom Fluss bis zum Meer“ gerufen wird. Diese Parole wird von der Hamas verwendet, um das Verschwinden des Staates Israel zu fordern. Laut dem Bundesinnenministerium ist die Parole in Deutschland verboten, wenn sie als Zeichen der Hamas verwendet wird.

Bereits am Samstag fand in Düsseldorf eine propalästinensische Demonstration mit über 1.000 Teilnehmern statt. Laut Polizei verlief die Veranstaltung friedlich, es wurden jedoch mehrere Anzeigen erstattet, unter anderem wegen Plakaten mit strafrechtlich relevanten Aufschriften. Außenstehende wurden ebenfalls angezeigt, weil sie Teilnehmer der Versammlung beleidigt haben sollen.

mit dpa