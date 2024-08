Festnahme: Betrüger pöbelt am Düsseldorfer Hauptbahnhof

Wirbel am Montagmorgen: Um 7.20 Uhr eskalierte eine zunächst harmlose verbale Auseinandersetzung am Düsseldorfer Hauptbahnhof und endete mit einer überraschenden Festnahme. Bundespolizisten griffen ein und nahmen einen 42-jährigen Mann fest, der in einen heftigen Wortwechsel auf dem Vorplatz des Bahnhofs verwickelt war. Doch bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus: Der Mann war kein Unbekannter.

Mann (42) war bereits zu Haftstrafe verurteilt

Die Staatsanwaltschaft Wuppertal suchte den türkischen Staatsangehörigen bereits per Haftbefehl – und das aus gutem Grund! Der 42-Jährige wurde wegen gewerbsmäßigen Betrugs in sage und schreibe 25 Fällen sowie wegen versuchten Betrugs in acht weiteren Fällen verurteilt. Das Gericht hatte ihn zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und acht Monaten verurteilt. Doch bisher konnte er den Behörden entkommen – bis zu diesem Montagmorgen.

Was als harmloser Streit begann, entpuppte sich als Albtraum für den verurteilten Betrüger. Die Bundespolizisten nahmen ihn fest und übergaben ihn umgehend der nächsten Justizvollzugsanstalt. Damit ist die Freiheit für den 42-Jährigen nun endgültig vorbei!

