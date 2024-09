Mann mit Tränengas in Düsseldorf überfallen: Polizei sucht Zeugen

Brutaler Raub in Düsseldorf! Zwei unbekannte Täter überfielen am Donnerstagabend (19. September) einen 60-jährigen Mann, nachdem er ein Juweliergeschäft an der Friedrichstraße verlassen hatte. Die Angreifer setzten Tränengas ein und entrissen ihm eine hochwertige Sporttasche. Trotz erheblichem Widerstand des Opfers gelang es den Räubern, mit Fahrrädern zu fliehen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

Der Vorfall trug sich gegen 19.48 Uhr zu. Der Düsseldorfer war gerade auf dem Weg über den Graf-Adolf-Platz in Richtung Königsallee, als er von hinten angegriffen wurde. Nachdem ihm das Tränengas ins Gesicht gesprüht wurde, wehrte er sich gegen die Entwendung seiner Tasche. Letztendlich musste er sich jedoch geschlagen geben, als die Auseinandersetzung sich auf die Straße verlagerte. Die Täter entkamen unerkannt in Richtung Talstraße.

Die Rettungskräfte leisteten dem leicht verletzten Mann medizinische Erstversorgung. Die Beschreibung der beiden flüchtigen Räuber bleibt vage, weshalb die Polizei Zeugenaufrufe gestartet hat, um die Täter zu identifizieren und weitere Informationen zu sammeln.

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.