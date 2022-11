Düsseldorf

Mann fährt in Menschenmenge in Düsseldorf: fünf Menschen schwer verletzt!

5. November 2022

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es auf einem Parkplatz in Düsseldorf zu schrecklichen Szenen: Bei einer wüsten Massenschlägerei raste einer der Teilnehmer mit seinem Wagen in die Kontrahenten und verletzte mehrere von ihnen schwer. Der Tatverdächtige, ein 37 Jahre alter Mann aus Leverkusen, wurde festgenommen. Jetzt ermittelt eine Mordkommission.