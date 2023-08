Düsseldorfer Kult-Restaurant „Zur Sennhütte“ feiert heute großes Comeback

Klein, rustikal und doch mit einem Hauch Dekadenz auf der Karte: Dafür liebten die Düsseldorfer das Restaurant Zur Sennhütte, direkt an der Haltestelle Düsseldorf Zoo. Seit Ende 2021 stand das Häuschen leer, doch heute öffnet die Kult-Location wieder ihre Türen.

Wann öffnet die Sennhütte in Düsseldorf?

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von zur Sennhütte (@zursennhuette)

Das kleine Häuschen mit Außenterrasse, das mit seiner puristischen Ausstattung an einen Schrebergarten erinnert, stand seit Ende 2021 leer. Gastronomin Ines König konnte die Sennhütte während der Pandemie nicht mehr bewirtschaften.

Nun ist klar: Die Sennhütte wird am heutigen Dienstag, den 15. August 2023, wiedereröffnet. Das gab der neue Besitzer über Instagram bekannt.

Neuer Besitzer managte bereits den Salon des Amateurs in Düsseldorf

Ein Besitzerwechsel haucht dem Restaurant nun wieder neues Leben ein. Jimmy Leung (40+), der bislang den Salon des Amateurs managte, eröffnet die Sennhütte neu. „Das ist wirklich ein besonderer Ort. Und ich möchte nicht, dass da ein Pizza-Mann, ein Dönerladen oder ein Chinese reinkommt. Ich habe das Grundstück, das der Bahn gehört, gepachtet“, erzählte der gebürtige Brite mit chinesischen Wurzeln im Gespräch mit Tonight News Ende Mai.

Mit Jimmy Leung hat die Sennhütte einen geborenen Gastronomen als Inhaber gewonnen. Bereits Leungs Eltern betrieben den Kult-Chinesen „Peking City“ in der Ludenbergerstraße. Dort soll es in den 80er-Jahren die beste Peking-Ente in ganz Düsseldorf gegeben haben. Zuvor leitete seine Mutter das Lokal „Bambusgarten“. Leung selbst, der übrigens mit Gastro-Guru Walid El Sheikh auf eine Grundschule ging, arbeitet seit 2004 als Betriebsleiter des In-Clubs Salon des Amateurs. Jetzt folgt sein eigenes Projekt mit der Sennhütte.

Düsseldorfer Sennhütte bleibt beim Konzept

Worauf können Düsseldorfer sich freuen? „Ich möchte das Konzept und den Namen der Sennhütte beibehalten.“ Im Gespräch mit Tonight News im Frühjahr verriet Leung: „Wir arbeiten noch an der Speisekarte, aber es soll kulinarisch im deutschsprachigen Raum bleiben. Das heißt Schweiz, Österreich, Bayern.“ Und dafür hat der Gastronom ein Küchenteam aus unter anderem zwei Köchen des alten Sennhütten-Teams zusammengestellt.

Außerdem soll es eine große Auswahl an vegetarischen und veganen Gerichten geben. „Wir werden nur saisonale und regional erhältliche Produkte anbieten.“

Auch optisch soll die neue an die alte Sennhütte erinnern. Außerdem ziert ein neues Gemälde von Künstler Gianni Sammarro die Decke über der Bar der Sennhütte. Außerdem wurde die beliebte Außenterrasse wieder möbliert.

Weitere Neueröffnungen in Düsseldorf 2023 findet ihr hier.