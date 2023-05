Xiolongkan in Düsseldorf: Wir haben uns für euch durch Pansen und Gänsedarm probiert

Wer an chinesisches Essen denkt, dem kommen meist Gerichte wie gebratene Nudeln, Peking-Suppe oder Frühlingsrollen in den Sinn. Dass diese allerdings nur wenig mit der authentischen Küche des Landes zu tun haben, ist längst kein Geheimnis mehr. In den Geschmack echter chinesischer Esskultur kommt ihr hingegen im Restaurant Xiolongkan in der Düsseldorfer Innenstadt. Unweit des Hauptbahnhofs könnt ihr hier Hot Pot nach traditioneller Sichuan-Art essen.

Das Prinzip ähnelt dabei einem Fondue: Auf einer heißen Platte werden eine oder mehrere Brühen erwärmt, in die verschiedene Einlagen geworfen und gekocht werden. Sobald diese gar sind, werden sie wieder herausgenommen, in Soße getunkt und gegessen. Gespeist wird dabei für gewöhnlich nicht allein, sondern mit Freunden und der Familie. Die klassisch chinesischen Zutaten für den Feuertopf können für den deutschen Gaumen zunächst ein wenig befremdlich wirken. Doch davon wollten wir uns nicht entmutigen lassen. Tonight News hat sich an den Geschmackstest gewagt und hat sich für euch durch Rindermägen, Gänsedärme und weitere Speisen der chinesischen Küche probiert.

Xiaolongkan in Düsseldorf: Konzept und Atmosphäre des Hot-Pot-Restaurants

Mit der Inneneinrichtung schafft das Xiolongkang in Düsseldorf authentisch chinesischen Flair. Tonight News / K. Friebus In der Mitte der Tische befindet sich eine Platte, die den Feuertopf erwärmt und warm hält. Tonight News / K. Friebus Platz genommen wird im Hot-Pot-Restaurant in kleinen Nischen. Tonight News / K. Friebus Wir entschieden uns für drei Brühen: Eine Tomatenbrühe (vorne), eine Brühe aus Rindfleischknochen mit Chilis (links) und sowie eine milde Variante der Knochenbrühe (rechts). Tonight News / K. Friebus Die Zutaten wurden per Fingertipp über ein Tablet bestellt und vom Personal an den Tisch gebracht. Tonight News / K. Friebus Wir bestellten unter anderem eine Pilzmischung, Rindfleischscheiben und Gänsedarm. Tonight News / J. Former In wenigen Minuten waren alle Zutaten im Topf gekocht. Tonight News / J. Former Würdet ihr Rindermagen probieren? Tonight News / K. Friebus An der Soßen-Station lassen sich unterschiedliche Dips kreieren. Tonight News / K. Friebus

Bei Xiolongkan handelt es sich um eine Restaurant-Kette aus China mit weltweit mehr als 1000 Niederlassungen. Neben Düsseldorf findet ihr das Restaurant in Deutschland auch noch in Frankfurt am Main. Da authentischer Sichuan-Hot-Pot bei Chinesen sehr beliebt ist, strömen Gäste aus ganz Deutschland – und sogar aus dem Ausland – in das Lokal, wie uns Filialleiter Jonathan Liu berichtet. Einige kommen sogar „mit dem Flugzeug aus London hierher“, so der Betreiber.

Da das Auge bekanntlich mitisst, wurde sich bei der Dekoration der Location besonders viel Mühe gegeben. So ist das ganze Restaurant in einem traditionell chinesischen Ambiente gehalten. Platz wird auf Holzsitzbänken in kleinen Nischen genommen, sodass beim Essen eine intim-gemütliche Atmosphäre entsteht. Der Gourmettempel erstreckt sich dabei über zwei Etagen und bietet bis zu 300 Personen Platz.

Damit man sich während des Hot-Pot-Essens nicht bekleckert, gibt es für jeden Gast eine Schürze. Das mag zunächst etwas ulkig wirken, stellt sich im Verlauf des Abends jedoch als sehr nützlich heraus. Taschen, Jacken und Co. können zudem in kleinen Tonnen neben dem Tisch untergebracht werden, damit sie nach dem Restaurant-Besuch nicht zu sehr nach Essen riechen.

Speisekarte und Preise im Xiolongkan in Düsseldorf

Das Xiolongkan setzt auf eine rein digitale Speisekarte. Eine Einweisung in das Bestellprinzip gibt euch das Personal. Dieses erklärt etwa, dass wir uns zunächst für eine Suppenbasis entscheiden müssen. Zur Auswahl stehen unter anderem Brühen aus Rinderknochen oder Tomate. Dabei können bis zu drei Brühen gleichzeitig ausgewählt werden. Die Preise für eine Suppenbasis beginnen ab 3 Euro.

Die Zutaten für den Feuertopf lassen sich ebenfalls über das Tablet bestellen. Gäste haben hier die Qual der Wahl und können aus einem großen Angebot an Fleisch- und Fisch-Variationen wählen. Neben Klassikern wie Garnelen (8,50 Euro), Hähnchenbrustfilet (7,90 Euro) oder Jakobsmuschel (19,80 Euro) gibt es hier auch für Europäer eher ungewöhnliche Zutaten wie Entenblut (5,50 Euro), Rindersehnen (8.50 Euro) oder Niere in Scheiben (7,50 Euro). Vegetarier oder Veganer werden derweil mit Pilzmischungen (12 Euro), Spinat (4,50 Euro), Chinakohl (4,50 Euro), Lotuswurzeln (6 Euro) oder frischem Tofu (4 Euro) glücklich. Die Portionen sind dabei großzügig bemessen und machen satt.

Daneben gibt es im Xiolongkan ein riesiges Soßen-Buffet, an dem sich nach Herzenslust an den Dips bedient werden kann. Natürlich können diese je nach Geschmack auch in kleinen Schüsselchen verrührt und gemischt werden. Zur Auswahl stehen hier unter andern Fisch- und Austernsoße, Erdnusssoße, chinesischer Essig und frische Zutaten wie Knoblauch und Frühlingszwiebel. Die Soßenauswahl schlägt mit 3 Euro zu Buche, dafür könnt ihr euch hier so oft bedienen, wie ihr möchtet.

Den Durst stillen verschiedene Fruchtsäfte oder allbekannte Softdrinks (beides ab 3,20 Euro). Wer auch in Sachen Getränke lieber auf dem asiatischen Kontinent unterwegs ist, kann sich ein kühles Tsingtao-Bier (4,20 Euro) oder Kokosnussmilch (3,80 Euro) genehmigen. Daneben gibt es auch verschiedene Sorten Tee (5,50 Euro für eine Kanne) und eine Auswahl an Kaffee-Spezialitäten (ab 3 Euro).

Für all diejenigen, die nach dem Hot-Pot-Essen Lust auf etwas Süßes haben, gibt es auf der Dessertkarte mehrere Eissorten. Natürlich kommen auch diese in ausgefallenen Sorten wie Grüner Tea, Mango, Rote Bohnen oder Bubble-Tea-Geschmack daher. Eine Portion gibt es ab 3,50 Euro.

So haben uns Pansen, Gänsedarm & Co. im Xiolongkan in Düsseldorf geschmeckt

Bei der Wahl der Suppen-Basis haben wir uns für die Tomatenbrühe, die Knochenbrühe sowie eine scharfe Variante der Knochenbrühe mit Chilischoten und Sichuan-Pfeffer entschieden. Leider war uns die scharfe Brühe dann doch etwas zu pikant. Das Personal hat uns die Suppenbasis dann allerdings mit heißem Wasser aufgefüllt und einige der Chilis herausgefischt. Danach war die Brühe recht angenehm scharf.

In unseren Feuertopf kamen unter anderem Eiermaultaschen (7 Euro), Rindfleischscheiben (8,50 Euro), Fischklöße (6,50 Euro) und koreanische Süßkartoffelnudeln (4,50 Euro). Natürlich wollten wir uns auch von den ausgefalleneren Speisen ein Bild machen und so bestellten wir Klebereiskuchen (5,50 Euro), Rindermagen (9,50 Euro) und Gänsedarm (9,80 Euro).

Bevor es an die Verkostung der Exoten ging, aßen wir uns erst durch die uns bekannteren Speisen und waren überrascht, dass alle Zutaten den Geschmack der jeweiligen Brühe angenommen hatten. Auch waren wir überrascht, wie schnell die einzelnen Zutaten gar waren. In nur wenigen Minuten waren Rindfleisch, Nudeln und Co. bereit zum Essen.

Nachdem unser Magen gut gefüllt war, ging es zunächst zu den Reiskuchen über, die uns in ihrer rohen Form an weiße, längliche Stifte erinnerten. Bevor wir sie in den Feuertopf gaben, waren sie hart und unbeweglich. Nach einigen Minuten im Hot Pot waren sie jedoch ganz weich. Auch wenn uns ihre Konsistenz beim Kauen etwas an Kaugummi erinnerte, gehörten die Reiskuchen geschmacklich zu unseren Favoriten. Sie erinnerten uns geschmacklich an leicht süßen Reis und nahmen die unterschiedlichen Aromen der Suppenbrühen perfekt auf.

Vom Pansen waren wir ebenfalls positiv überrascht. Hat man sich einmal an die gelatineartige und raue Konsistenz gewöhnt, erwartet einen hier ein leicht nussiger Rindfleischgeschmack, der je nach Suppenbasis einen scharfen bis tomatigen Touch hatte.

Weniger gut schnitt hingegen der Gänsedarm in unserem Geschmackstest ab. Im rohen Zustand erinnerte er uns an glibberige Bandnudeln, was auch schon das große Problem offenbarte: Trotz Suppenkelle und Zange war es schwierig, den Gänsedarm nach dem Garen aus dem Feuertopf zu fischen. Die ganze Angelegenheit entwickelte sich zu einer kleinen Sauerei. Hier erwiesen sich die Hot-Pot-Schürzen als besonders praktisch und bewahrten unsere Kleidung vor Suppenflecken. Die Konsistenz des Geflügeldarms war auch nach dem Kochen noch klitschig und schwer zu kauen. Zu unserer Enttäuschung schmeckte das Fleisch relativ geschmacksneutral.

Was sind die Öffnungszeiten des Xiolongkan in Düsseldorf?

Das Xiolongkan empfängt seine Gäste montags bis freitags in der Zeit von 12 bis 15 Uhr sowie von 17.30 bis 23 Uhr. Samstag und Sonntag hat das Restaurant ununterbrochen von 12 bis 23 Uhr geöffnet.

Xiolongkan in Düsseldorf: Adresse und Anfahrt

Das Xiolongkan befindet sich in nur wenige Minuten entfernt vom Düsseldorfer Hauptbahnhof, was eine Anfahrt mit dem ÖPNV besonders leicht macht.

Adresse: Friedrich-Ebert-Straße 31, 40210 Düsseldorf

Wer lieber mit dem Auto anreisen möchte, kann seinen fahrbaren Untersatz unter anderem im Parkhaus an der Charlottenstraße oder der Tiefgarage in der Karlstraße parken. Auch direkt neben dem Restaurant findet ihr in der Friedrich-Ebert-Straße ein Parkhaus.

Im Xiolongkan könnt ihr sowohl bar als auch mit Karte zahlen. Da es zu jeder Tageszeit sehr voll im Restaurant werden kann, solltet ihr im Vorfeld einen Tisch reservieren. Die Telefonnummer und weitere Informationen zum Restaurant findet ihr auf der Homepage des Lokals.