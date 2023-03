VeggieWorld 2023 in Düsseldorf: Von veganem Käsefondue bis Yoga-Eis – die Newcomer im Überblick

Am 18. und 19. März fand die VeggieWorld auf dem Areal Böhler in Düsseldorf statt. Europas größte Messe für den veganen Lebensstil zeigt, dass Veganismus nicht nur aus Verzicht besteht – sondern im Gegenteil bunt und vielfältig ist. Tonight News hat sich am Samstag umgeschaut und die Highlights aus den Bereichen Food, Kosmetik und Fashion für euch herausgepickt.

Highlights auf der VeggieWorld in Düsseldorf: Über 6000 Besucher

Rund 110 Aussteller präsentierten an beiden Messetagen mehr als 1500 vegane Produkte: Mit dabei waren Milch- und Fleischalternativen, Superfood, Süßigkeiten, Getränke sowie Bekleidung, Accessoires, Kosmetik, Dienstleistungen und junge Start-ups. Im Cateringbereich gab es japanisches Streetfood, Burger, griechische Spezialitäten und veganes Eis. Die Veranstalter erwarteten rund 6000 Besucher auf dem Areal Böhler.

VeggieWorld in Düsseldorf: Veganes Yoga-Eis

Veganes Eis kennen wir bereits – aber Yoga-Eis war uns dann doch neu. Auf der VeggieWorld ist uns der Stand ins Auge gesprungen, bei dem ein echter Yoga-Mönch mit orangenem Turban als Eisverkäufer hinterm Tresen stand. Das Eis ist auf Basis von Cashew-Nüssen und Kokosnussmilch und wurde von Dada Devavratananda kreiert. Gesüßt wird mit Agavendicksaft und Rohrzucker. Zur Wahl stehen unter anderem Matcha, Lavendel, Tiroler Apfelkuchen und Kulfi – ein indisches Eis aus Rosenwasser und Kardamom.

Mit einem Preis von zwei Euro pro Kugel misst sich der Stand allerdings mit den happigen Preisen in der Düsseldorfer Innenstadt. Mehr Infos zu den Preiswuchern an den Eisdielen in der City – und wo mittlerweile 2,40 Euro pro Bällchen fällig sind – erfahrt ihr hier.

VeggieWorld in Düsseldorf: Gewürzte Nüsse für Snackfans

Nüsse gelten als gesunde Snackvariante. Klar – wir alle kennen Studentenfutter, Cashews mit Salz und Erdnüsse mit Chili. Aber habt ihr schonmal Cashews mit Rosa Beere, Pfeffer und Zitrone oder Nüsse mit schwarzem Knoblauch und Tomate probiert? Wenn nicht, sprechen wir euch hiermit die Empfehlung aus. Besonders die Cashews mit Rosa Beere sind uns in Erinnerung geblieben. Übrigens: Das Sortiment ist nicht „nur“ rein vegan: Es stehen beispielsweise auch Nüsse gewürzt mit Schwarzwurzel und Schwarzwälder Schinken zur Wahl. Die Nusskreationen kommen von NuZz – einer kleinen Nusswerkstatt im Schwarzwald.

VeggieWorld in Düsseldorf: Veganer Döner

Der Döner macht schöner – der Vöner womöglich noch mehr: Knackiges Gemüse, Salat, Sojajoghurtsauce und Fladenbrot dürfen auch in der veganen Variante des Döners nicht fehlen. Allerdings wird das Fleisch nicht vom Döner-, sondern vom Seitan-Spieß geschnitten. Optisch gibt es kaum einen Unterschied – geschmacklich kann der Vöner mit dem Lieblingsimbiss knapp mithalten. Der Preis schlägt mit neun Euro allerdings ordentlich zu Buche.

Zur Wahl standen außerdem Carrot-Dogs – ein veganer Hot Dog mit einem „Würstchen“ aus Karotte, welche gekocht und 24 Stunden lang in Ahornsirup und Liquid Smoke eingelegt wurde.

VeggieWorld in Düsseldorf: Veganer Honig

Wer sich jetzt fragt, was Honig eigentlich so „unvegan“ macht: Bienen produzieren ihren Honig nicht aus Spaß, sondern für ihre eigene Nahrung. Daher verzichten viele Veganer bewusst auf den Konsum von Honig, um den fleißigen Bienchen ihr eigenes Mahl nicht zu vertilgen. Und so entstand „Wonig“: Die vegane Variante des flüssigen Golds besteht aus Rohrzucker und Wasser. Um das Ganze noch schmackhafter zu gestalten, bietet Vegablum seinen Wonig in verschiedenen Geschmäckern an: ob Lavendel, Gänseblümchen oder Apfelkuchen – probiert’s aus!

VeggieWorld in Düsseldorf: Veganer Käsefondue

Das Leben ohne Käse ist kein Leben – so die Meinung vieler Käse-Fans. Doch Käse besteht bekanntlich aus der Milch von Kuh, Ziege und Co. und ist somit alles andere als vegan. Wie gut, dass der selbsternannte Schweizer Veggie-Pionier Soyana Alternativen zu Frischkäse, Feta, Mozzarella und mehr bietet. Sogar Fondue und Raclette müssen für Veggies nicht ausfallen – die gibt es jetzt auf Basis von Mandeldrink und Weißwein. Yummy!

VeggieWorld in Düsseldorf: Keimlinge und Microgreens

Mindestens drei Portionen Gemüse empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für die tägliche Ernährung. Aber wer soll das halbe Kilo Gemüse im Alltag schon schnibbeln und zubereiten? Eine Lösung bieten Microgreens – junge Gemüse- und Kräuterkeimlinge. Sie werden kurz nach dem Erreichen des sogenannten Laubblattstadiums geerntet, denn dann sind die kleinen Pflänzchen besonders reich an Nährstoffen. Auf diese Fährte sind auch die Düsseldorfer Judith und Jörn gekommen: Die beiden haben gemeinsam mit ihrer Familie vollgepackt gegründet und pflanzen ihre Microgreens direkt auf dem Areal Böhler an. An ihrem Messestand haben wir Sonnenblumen-Microgreens probiert. „Schnell zu snacken, hübsch – und wahnsinnig gesund“, erzählt uns Judith. Ein wahres Superfood!

VeggieWorld in Düsseldorf: Raw Cakes

Kuchen geht immer. Besonders, wenn er gesund ist: Auf der VeggieWorld haben wir uns von sogenannten Raw Cakes überzeugen lassen. Die Küchlein bestehen ausschließlich aus Haferflocken, Nussmus und veganer Schokolade. Gesüßt werden sie mit Datteln und Kokosblütenzucker und halten so den Blutzuckerspiegel stabil. Die veganen Kuchen von Snaccidents gibt es in den Geschmacksrichtungen Haselnuss, Mandeln, Erdbeere und Kaffee.

VeggieWorld in Düsseldorf: Funktionelle Pilze im Kaffee

Habt ihr schonmal Porridge, Kaffee oder Kakao mit sogenannten funktionellen Pilzen probiert? Auf der VeggieWorld haben wir uns schon ein wenig wie bei einer Dschungelprüfung gefühlt, als wir den frischgebrühten Kaffee mit Pilzextrakt probiert haben. Die Pilze von Lykaia kommen aus finnischen Wäldern und sollen beruhigend, energiespendend oder stimmungsaufhellend wirken. Den „Waldkaffee“ gibt es fertiggemischt zu kaufen – garantiert ohne Pilzgeschmack.

VeggieWorld 2023 in Düsseldorf: Vegane Seifen

Weichmacher und Tenside, Mineralöle und Silikone – seltsam, was wir uns alles auf die Haut schmieren. Damit sollte nach dem Geschmack von Jutta Westphal von Reinland Seifen Schluss sein: Ihre Seifen gibt es für Körper und Haar sowie für den Haushalt. Die handgesiedeten Seifen machen sich nicht nur hübsch auf der Duschablage, sondern riechen auch noch richtig gut. Wir empfehlen die Hand- und Duschseife mit der Geruchsrichtung Mandarinenkuchen aus Olivenöl und Sheabutter.

VeggieWorld 2023 in Düsseldorf: Vegane Sneaker

Ja, auch Schuhe gibt es in vegan. Denn die meisten Lederschuhe können erst durch Tierleid entstehen. Das Team hinter Anifree Shoes zeigt auf der VeggieWorld, dass das nicht sein muss. Die pflanzlichen Treter kosten euch zwischen 70 und 120 Euro und kommen in verschiedenen Styles daher.

