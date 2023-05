Von Pempelfort bis zur Altstadt: die fünf besten Weinbars in Düsseldorf

Den Feierabend bei einem spritzigen Riesling oder einem vollmundigen Merlot ausklingen lassen oder es am Wochenende mit Edel-Prosecco, bei dem es garantiert keine Kopfschmerzen gibt, so richtig krachen lassen: Das wünschen sich viele Düsseldorfer. Bloß gut, dass die NRW-Hauptstadt etliche Weinbars und Vinotheken zählt. Hier kommen unsere fünf Empfehlungen.

Weinbar in Düsseldorf: Ghorban Delikatessen in der Innenstadt

Frühstück, Mittagstisch, Dinner: Bei Ghorban bekommt ihr wirklich alles – aber nur vom Feinsten! Zu edelsten Tropfen aus Deutschland, Frankreich und Italien werden euch hier auch noch Delikatessen serviert. Ob warme oder kalte Tapas: Bei Ghorban wird jede Bestellung zum Hochgenuss. Im Sommer sehr zu empfehlen: der französische MiP-Rosé. Lasst euch von den kompetenten Mitarbeitern bei Ghorban Delikatessen einfach beraten.

Adresse: Heinrich-Heine-Allee 17, 40213 Düsseldorf

Öffnungszeiten: tägl. 10-0 Uhr

Weinbar in Düsseldorf: Amuni in der Altstadt

Erst im Herbst 2021 eröffnet und schon zur Kult-Bar gemausert: Bei Amuni in der Düsseldorfer Altstadt vergeht kein Abend ohne Andrang. Dass sich die Wein- und Käsebar so großer Beliebtheit erfreut, liegt nicht nur an der großen Auswahl italienischer Weine, sondern auch an der gemütlichen Atmosphäre im Lokalinneren. Auf bunt gemixtem Mobiliar nebst italienischen Gemälden geht der eine oder andere Lugana ganz gut herunter. Dazu werden nicht nur verschiedene Käsesorten, sondern auch sizilianische Parpadelle (frittierte Antipasti-Variationen in Teig) serviert. Auf der Tageskarte stehen wenige wechselnde Gerichte. Unser Tipp: Lugana Ca dei Frati.

Adresse: Liefergasse 7, 40213 Düsseldorf

Öffnungszeiten: di-do 17-0 Uhr, fr 17-1 Uhr, sa 16-1 Uhr

Weinbar in Düsseldorf: Fett Weinbar in der Altstadt

Ein weiteres Highlight in der Altstadt ist die Fett Weinbar von Gastro-Genie Walid El Sheikh und seinen Geschäftspartnern Andreas Apostolakis und Moritz von Schrötter. Seit September 2022 bewirtet das Team der Fett Weinbar durstige Gäste in der Hunsrückenstraße mit 170 verschiedenen Weinen. Der Fokus der Fett Weinbar liegt dabei auf Natur- und Bioweinen aus Europa. Aufgepasst: Zu späterer Stund‘ wird die Musik schon mal laut aufgedreht und die Bar verwandelt sich in einen Club.

Adresse: Hunsrückenstraße 16, 40213 Düsseldorf

Öffnungszeiten: di-do 18-1 Uhr, fr-sa 18-3 Uhr

Weinbar in Düsseldorf: Pelican Fly in Pempelfort

In dem ehemaligen Berliner Imbiss an der Graf-Adolf-Straße 1 wartet nun eine neue In-Location auf euch. Im April 2023 haben die Düsseldorfer Gastronomen Fabian Veldmann (43) und Toni Askitis (42) hier die „Pommes und Wein“-Bude Pelican Fly eröffnet. Schachbrettboden und gedimmtes Licht, dazu eine knackige Pommes und ein edler Tropfen von der wechselnden Weinkarte. Das Konzept besticht in Düsseldorf auf jeden Fall mit Einzigartigkeit. Auf Instagram halten die Wirte euch übrigens mit temporären Aktionen wie zum Beispiel dem „Austern Friday“ auf dem Laufenden.

Adresse: Graf-Adolf-Platz 1, 40213 Düsseldorf

Öffnungszeiten: di-fr 12-15 Uhr und 17-0 Uhr, sa 12-0 Uhr

Weinbar in Düsseldorf: Bar Chérie in der Altstadt

Sie ist das Wohnzimmer für Weinliebhaber in der Altstadt und lockt mit gemütlicher Atmosphäre und leckeren Weinen auf die Kurze Straße: die Bar Chérie. Hier bekommt ihr neben ausgewählten Weinen auch herzhafte Snacks – von der kleinen Käseauswahl bis zum Flammkuchen. Unser Tipp: die Scheurebe von Weegmüller.

