Vabali Spa in Düsseldorf: Wellness-Oase feiert ihren sechsten Geburtstag

Den Alltagsstress vergessen, Körper, Geist und Seele in Einklang bringen und einfach mal entspannen – wer würde da nein sagen? Das geht unter anderem im Vabali Spa in Düsseldorf. Die Wellness-Oase am Elbsee bietet an 365 Tagen eine kleine Auszeit für alle, die sich für ein paar Stunden Bali-Feeling gönnen möchten. Am 20. Februar feiert das Spa seinen sechsten Geburtstag, zum Jubiläum ist einiges geplant.

Vabali Spa in Düsseldorf: Wellness, Sauna und Massage

Eine gehörige Portion Urlaubs-Flair versprüht wohl vor allem die Saunalandschaft auf insgesamt 20.000 Quadratmetern. Dazu zählen: zehn Saunen, teilweise mit Blick auf die Natur, zwei Dampfbäder, ein Laconium, drei Pools, zahlreiche Ruheräume, ein gemütliches Kaminzimmer und 13 Anwendungsräume, in denen neben exklusiven ayurvedischen Zeremonien auch klassische Arrangements sowie Massagerituale aus aller Welt von ausgebildeten Masseurs durchgeführt werden.

Vabali Spa in Düsseldorf: Über 1,3 Millionen Besucher

Und das Konzept scheint anzukommen, denn seit dem Opening am 20. Februar 2017 haben über 1,3 Millionen Besucher ihre kleine Auszeit am Elbsee genossen. Derzeit kümmern sich 180 Mitarbeiter um das Wohl der Gäste.

Vabali Spa in Düsseldorf: Erweiterungsanbau ab Frühjahr 2023 geplant

Aufgrund der hohen Nachfrage wird es dieses Jahr auf dem Gelände des Vabali Spa in Düsseldorf einen neuen Erweiterungsanbau geben. Auf zwei zusätzlichen Ebenen entstehen auf 500 Quadratmetern zwei Ruhe- und Loungebereiche sowie eine weitere Sauna. Der Bau soll im Frühjahr 2023 beginnen.

Vabali Spa in Düsseldorf: Angebote zum Jubiläum am 20. Februar 2023

Anlässlich des sechsten Geburtstags dürfen sich die Besucher auf kostenlose Specials freuen. So wird im Laconium das beliebte Kaffeepeeling an diesem Tag stündlich in einer 15-minütigen Variante angeboten, am Kneipp-Fußbecken können sich müde Beine bei einem 10-minütigen Fuß-Peeling mit anschließender Massage erholen. Darüber hinaus wird tagsüber der hausgemachte Smoothie „Berry Power“ aus Himbeeren, Banane, Birne, Apfel und Chia-Samen gereicht (solange der Vorrat reicht).

Wo ist das Vabali Spa in Düsseldorf?

Das Vabali Spa in Düsseldorf findet ihr unmittelbar am Elbsee. Mit dem Auto könnt ihr am Wanderparkplatz Elbsee parken.

Adresse: Schalbruch 210, 40721 Düsseldorf

