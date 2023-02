Umfrage: Düsseldorfer Club unter Top 5 in ganz Deutschland

Der Silq Club in der Düsseldorfer Altstadt wurde in einer Online-Umfrage im FAZEmag-Leserpoll 2022 zum fünftbesten Club in Deutschland gewählt. Rund 23.000 Teilnehmer haben online abgestimmt.

Feiern in NRW: Silq Club aus Düsseldorf auf Platz fünf

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Silq Club (@thesilq)

Diese Nachricht ehrt das Silq sehr, denn der Düsseldorfer Club feiert mit seiner erstmaligen Listung seine Premiere: „Dies ist ein Meilenstein für uns und wir sind so dankbar für die Unterstützung unserer treuen Gäste“, so ein erstes Statement. Weiter gibt das Silq die Ehrung an die „tolle Leistung des Teams“ und an die Gäste weiter, die einen erheblichen Grund an diese Auszeichnung haben sollen.

>> Feiern in Düsseldorf: Die besten Partys und Events am Wochenende <<

Silq Club in Düsseldorf: Platz fünf der besten Clubs

Das Silq ist ein Techno-/House-Nachtclub mitten in der Düsseldorfer Altstadt. Hier legen regelmäßig internationale DJs und altbekannte Residents auf. Der Club wurde 2016 eröffnet – mit in die Bewertung eingeflossen sind Kriterien wie Location, Bookings, Soundanlage, Service und mehr. Auch das Interieur spielt eine Rolle. Wände aus Beton, leuchtende Stahlgebilde und Street Art lassen einige Partygäste zu eingefleischten Fans werden.

Adresse: Mertensgasse 4, 40213 Düsseldorf

FAZEmag Voting-Ergebnis: Kölner Club auf Platz vier

Auf den vierten Platz wählt das FAZE Magazin das Gewölbe in Köln. Damit gehören drei der fünf besten Clubs in Deutschland dem Bundesland NRW an. Das Gewölbe in Köln ist ein Club mit Techno-/House-Musik. Insgesamt wurden deutschlandweit 22 Clubs ausgewertet.

Adresse: Hans-Böckler-Platz 2, 50672 Köln

FAZEmag wählt Bootshaus in Köln auf ersten Platz der besten Clubs

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Daniel Gourski | Music ♥️ (@gourski)

Das Bootshaus in Köln landet in der Umfrage des FAZEmag auf den ersten Platz. Das dürfte die Crew dahinter schmeicheln, denn bereits 2022 durfte sich der Club unter den fünftbesten der Welt einreihen. Das hat eine Umfrage des britischen Lifestyle- und Musikmagazins „DJmag“ unter 600.000 Votings ergeben. Aktuell fiebert der Club den Ergebnissen vom DJmag Voting 2023 entgegen.

Adresse: Auenweg 173, 51063 Köln

>> Köln: Die 10 besten Techno-Clubs für den perfekten Rave <<

FAZEmag 2022: Die Voting-Ergebnisse

Bootshaus, Köln Fusion, Münster Berghain, Berlin Gewölbe, Köln Silq, Düsseldorf Lehmann Club, Suttgart Gotec, Karlsruhe Kitkat Club, Berlin Robert Johnson, Offenbach Harry Klein, München

Silq Club in Düsseldorf: Diese DJs haben hier schon aufgelegt

Die Wall of Fame im Silq kann sich sehen lassen. Seit der Eröffnung des Clubs im Jahr 2016 durfte der Club unter anderem schon begrüßen: