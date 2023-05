„The Kitchen“ in Pempelfort: Mehrere Neuerungen im Fusion-Restaurant

Rund drei Jahre ist es her, dass mit „The Kitchen“ im Herzen von Pempelfort ein neues Restaurant eröffnet hat. Die Inhaber Serkan Türkoral und Fatih Ayoglu hatten damals eine ehemalige Bäckerei in ein Speiselokal umgebaut. Türkoral hatte die Immobilie in der Tußmannstraße vor viereinhalb Jahren ersteigert und gemeinsam mit seinem Freund Ayoglu, einem erfahrenen Gastronomen, das Konzept entwickelt. „Daraus ist ein echtes Herzensprojekt geworden, weil wir alle unsere Ideen umsetzen konnten“, sagt Ayoglu. Nachdem ihnen erst Corona einen Strich durch die Rechnung gemacht hatte, eröffnete das Lokal, das sich auf Fusions-Küche spezialisiert, im Juli 2020.

Dass sich in den Räumlichkeiten eine Bäckerei befand, kann man sich beim Betreten des Restaurants kaum vorstellen. „Wir haben alles neu gemacht, von der Fußbodenheizung über die Inneneinrichtung bis hin zur Küche, die technisch auf dem neuesten Stand ist“, erläutert Türkoral bei unserem ersten Besuch im Sommer 2020. Blickfang sind nicht nur die Säulen, die große Theke und ein auffälliges Weinregal in Rostoptik, sondern auch die mediterranen Grünpflanzen, die als Dekoration in hübschen Töpfen von der Decke herabhängen.

Das sind die Neuerungen im „The Kitchen“ in Düsseldorf

Seit Sommer 2020 empfängt das "The Kitchen" seine Gäste. Tonight News / J. Former Das Restaurant in Pempelfort hat sich auf Fusions-Küche spezialisiert. Tonight News / J. Former Kaum zu glauben, dass es sich bei der Location um eine ehemalige Bäckerei handelt. Tonight News / J. Former Knapp eineinhalb Jahre hat der Umbau der Bäckerei in ein Restaurant gedauert. Tonight News / J. Former Das Ergebnis kann sich jedoch mehr als sehen lassen. Tonight News / J. Former Seit neustem finden 100 Gäste im "The Kitchen" einen Platz. Tonight News / J. Former Der industrielle Look des Lokals hat es uns besonders angetan. Tonight News / J. Former Doch auch die Speisekarte überzeugt mit regionalen Produkten. Tonight News / J. Former

60 Gäste fanden bis vor Kurzem im Inneren sowie auf der Außenterasse des Restaurants Platz. Doch das sieht nun anders aus: Denn seit März gibt es im Restaurant einen neuen Bereich für 40 weitere Gäste. Für die Erweiterung kauften die Inhaber eine Wohnung neben der Location und renovierten sie aufwendig um. Nach einigen Problemen mit der Stadt konnte der neue Bereich dann doch noch innerhalb von drei Monaten an das Lokal angeschlossen werden. Seitdem können 100 Gäste gleichzeitig „The Kitchen“ bewirtet werden.

Doch bei dieser Neuerung bleibt es nicht. So brauchen Gäste nun auch keine Zeit-Slots mehr reservieren, wenn sie im Restaurant essen möchten, sondern können solange blieben, wie sie möchten.

Neue Unterstützung in der Küche im „The Kitchen“ in Düsseldorf

Zudem sind auch zwei neue Köche zu Küchenchef Axel Herrenbrück hinzugekommen. Letzteren sollten viele Düsseldorfer noch aus seiner Zeit in der Brasserie Hülsmann oder dem Oktopussy kennen. Unter seine Fittiche sind nun Michele Sziylikzzo und Tilman Schornbacker gekommen. Gemeinsam ist das Trio für die wöchentlich ändernde Speisekarte mit vielen saisonalen Produkten zuständig. Ihre Empfehlung des Hauses sind der Rinderrücken, Weinbergschnecken oder Oktopus.

Doch wer auch am späteren Abend nur etwas trinken möchte, ist im „The Kitchen“ stets willkommen. „Wir haben eine gute Auswahl europäischer Weine und zudem ganz besondere Rum- oder Ginsorten im Angebot“, sagt Fatih Ayoglu.

„The Kitchen“ in Düsseldorf: Anfahrt, Adresse, Öffnungszeiten

Da es in Pempelfort bekanntlich sehr schwer ist, einen Parkplatz zu finden, solltet ihr am besten mit dem ÖPNV anreisen. In unmittelbarer Nähe des Restaurants findet ihr die Straßenbahnhaltestelle „Lennéstraße“.

Adresse: Tußmannstr. 46, 40477 Düsseldorf

Öffnungszeiten: Dienstag bis Samstag 18 bis 24 Uhr, sonntags 17 bis 24 Uhr, Küche bis 23 Uhr