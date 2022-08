Stahlwerk Düsseldorf: „Beach-Party“, „Feier Rhein“ und „Füchschen“-Party stehen auf dem Programm – alle Infos

Endlich wieder Party im Stahlwerk an der Ronsdorfer Straße. In der Location in Düsseldorf-Lierenfeld melden sich nach langer Corona-Pause gleich drei bekannte Event-Formate zurück: Am 27. August geht die „Beachparty“ im Treibgut an den Start und am 24. September steht die „Füchschen-Party“ auf dem Programm. Und Liebhaber der elektronischen Musik können sich auf „Feier Rhein“ freuen. Wir haben alle Infos zu den Veranstaltungen!

Stahlwerk Düsseldorf: „I Love 80s & I Love 90s Beachparty“ am 27. August

Füße im Sand, in der Hand ein kaltes Getränk und dazu die Hits der 1980er und 1990er Jahre: Die „I Love 80s & I Love 90s Beachparty“ findet am 27. August endlich wieder statt. Die DJs Jan und Codo servieren euch Klassiker aus Pop, New Wave und NDW, aber auch Hip-Hop, Eurodance und Indie-Rock dürfen natürlich nicht fehlen.

Event-Infos:

Einlass ist um 17 Uhr, dann startet die Beachparty im Treibgut (Open-Air-Strandoase vor dem Stahlwerk). Um 22 Uhr geht es dann in der Halle weiter.

Tickets bekommt ihr an allen bekannten Vorverkaufsstellen oder hier für 12 Euro zzgl. VVK-Gebühr

Veranstaltung bei Facebook

Location: Stahlwerk, Ronsdorfer Str. 134, 40233 Düsseldorf

Stahlwerk Düsseldorf: „Feier Rhein“

Yeah! „Feier Rhein“ ist ebenfalls zurück im Stahlwerk. Der genaue Termin und alle Veranstaltungsinfos werden in Kürze bekannt gegeben.

Stahlwerk Düsseldorf: „Füchschen-Party“ am 24. September

Eine lange Durststrecke liegt hinter der beliebten Partyreihe, die seit über zehn Jahren eine große Fan-Gemeinde hat: die „Füchschen-Party“! Und so heißt es am 24. September endlich wieder „Hippen. Hoppen. Rocken. Poppen.“ DJ Rolando wird den Gästen dann mal wieder richtig einheizen. Zur Abkühlung gibt es ein eiskaltes Füchschen vom Fass. Außerdem könnt ihr euch im Außenbereich an der Grillhütte mit Brötchen der Bäckerei Hinkel stärken (reich belegt mit Aufschnitt der Metzgerei König). Zudem lockt noch rheinischer Flammkuchen. Beste Voraussetzungen für einen perfekten Abend!

Ganz neu: Jetzt könnt ihr auch VIP-Tickets im Vorverkauf bekommen. Dafür einfach eine Mail an [email protected] schreiben.

Event-Infos: