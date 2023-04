Locations in Düsseldorf

Sixty Eight in Düsseldorf: Das sind die schönsten Bilder des asiatischen Fusion-Restaurants

27. April 2023

Asiatische Fusionsküche erwartet euch im Sixty Eight an der Fischerstraße in Düsseldorf-Pempelfort. Wir haben die schönsten Momente unseres Restaurantbesuchs für euch.