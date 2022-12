Neueröffnung in Düsseldorf: „Chez Olivier“ bringt Frankreich nach Flingern

Frankreich in Flingern – Olivier macht’s möglich! In seinem neuem Feinkostgeschäft in der Herrmannstraße findet ihr alles, was ihr aus eurem letzten Frankreich-Urlaub vermisst. Von Wein und Champagner bis hin zu Käse und französischem Gebäck – hier wird jeder fündig.

Neueröffnung "Chez Olivier": Besitzer Olivier Grosjean holt Frankreich nach Flingern. Zur Neueröffnung kriegen wir feinperligen Champagner gereicht. Natürlich in Oliviers eigenen Gläsern! Mehr als 100 Flaschen Wein und Champagner erwarten euch in der Épicerie. Olivier Grosjean bietet Feinkostartikel 100% made in France. Das Feinkostgeschäft findet ihr mitten in Flingern in der Herrmannstraße. Auch Süßes ist dabei! Viel Spaß bei der Galerie. Foto: Tonight.de / Michelle Tempels Foto: Tonight.de / Michelle Tempels Foto: Tonight.de / Michelle Tempels Foto: Tonight.de / Michelle Tempels Foto: Tonight.de / Michelle Tempels Foto: Tonight.de / Michelle Tempels

Wir waren zur Neueröffnung vor Ort und haben uns voll in die Welt der französischen Kulinarik begeben. Dabei ist es wohl Olivier selbst, der den französischen Flair in seiner eigenen 60 Quadratmeter großen Épicerie bringt. Schaut selbst, viel Spaß bei der Galerie!

„Chez Olivier“ in Düsseldorf: Wein, Champagner, Käse – Alle Infos zum Sortiment

Olivier hat sich für sein Sortiment nur „die schönen Sachen des Lebens gepickst“ hat, wie er selbst sagt. Denn in dem Store ist alles zu bieten, was das Leben kulinarisch verschönert. Ob Champagner von Jérôme Blin, Chardonnay von Mathieu Allanta, feine Käsesorten wie Comté von Les Suchaux oder französisches Gebäck wie „Gâteau aux Epices“.

Alle weiteren Infos zu Öffnungszeiten, Sortiment, und Preisen findet ihr hier.