Neueröffnung in Düsseldorf: „Café Buur“-Ableger kommt auf die Königsallee

Vom Café Buur scheinen die Düsseldorfer nicht genug zu bekommen. Besonders am Wochenende und Feiertagen bilden sich vor dem beliebten Brunch-Spot lange Schlangen. Erst im Dezember 2022 eröffnete Parham Pooramin, Inhaber des Cafés, eine zweite Filiale in der Nähe des Düsseldorfer Hauptbahnhofes mit den Namen Buur Deli.

Nun kommt ein dritter Standort hinzu. Dieser befindet sich direkt auf der Königsallee. Die neue Filiale an der Düsseldorfer Prachtmeile wird jedoch deutlich kleiner ausfallen. Denn unter dem Namen Café Buur Petit zieht der Frühstückstempel hier in ein kleines Büdchen an der Ecke Königsallee/Theodor-Körner-Straße.

Eröffnung von Café Buur Petit auf der Königsallee in Düsseldorf schon am morgigen Donnerstag

Der Eröffnungstermin liegt dabei in nicht allzu weiter ferne. „Wir eröffnen noch diese Woche das Café Buur Petit auf der Kö in Düsseldorf,“ heißt es von Parham Pooramin in einer Mail an unsere Redaktion. Das Grand Opening wird demnach am morgigen Donnerstag, dem 17. August, stattfinden.

Für den Gastronomen sei der kleine Kiosk auf der Königsallee die beste Lage und die beste Präsenz in Düsseldorf, die er hätte bekommen können. „Dort sind die namhaftesten Marken wie Chanel, Louis Vuitton, Prada etc. alle vertreten. Deshalb auch der Name Café Buur Petit, weil dort viele französische Marken vertreten sind und auch der Look des Büdchens etwas französisch angehaucht ist“, sagt er.

Diese Speisen bietet Café Buur Petit auf der Königsallee in Düsseldorf an

Das Angebot des neuen Standortes richte sich vor allem an Laufkundschaft. „Es ist ein Deli-Konzept. Kurz gesagt: Gesunde Ernährung schnell auf die Hand“, verrät Pooramin schon einmal vorab. Demnach werde es neben Kaffee, hausgemachten Getränken und Acai Bowls auch Baguettes und Porridge geben.

Darüber hinaus heißt es vom Besitzer, dass das Café Buur Petit langfristig auf der Kö bleiben werde. „Wir haben einen Vertrag von zehn Jahren unterschrieben“, sagt Pooramin. Einen weiteren Mini-Ableger des Cafés habe der Gastronom vorerst nicht geplant. Er wolle das Konzept des Café Buur Petit erst einmal austesten. Aber: „Sofern es gut läuft, können wir uns gut vorstellen, damit zu expandieren.“

Neben Düsseldorf gibt es den beliebten Food-Spot auch noch in Köln, Frankfurt und Dubai.

Weiteres Düsseldorfer Frühstücks-Café zieht in Kiosk auf der Königsallee

Ob und wie gut das To-go-Angebot des populären Lokals angenommen wird, wird sich mit der Zeit zeigen. Mit dem Café Buur zieht jedoch nicht der einzige Frühstücksgigant Düsseldorfs auf die Königsallee.

So gab die beliebte Café-Kette Birdie & Co. bereits Anfang des Jahres bekannt, dass sie ebenfalls in ein Kö-Büdchen, keine 500 Meter vom Buur-Standort, ziehen möchte. Mehr über den Deli-Konkurrenz-Kampf lest ihr hier.