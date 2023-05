Boutique-Hotel-Kette eröffnet in Düsseldorf: „Prägt fortan die Einfahrt in die Stadt“

Neuer Hotspot in der Düsseldorfer Hotellerie: Anfang Mai eröffnete die Hotelgruppe Novum Hospitality mit dem the niu Hub und dem acora Düsseldorf City Nord Living the City gleich zwei neue Hotels in der Landeshauptstadt. Die beiden Häuser am Vogelsanger Weg in Derendorf sind über eine gemeinsame Lobby miteinander verbunden und sollen künftig Städte- und Geschäftsreisende locken.

the niu Hotel in Düsseldorf: Neueröffnung im Mai 2023 in Derendorf

„Wir freuen uns, unser Portfolio in Düsseldorf mit dem the niu Hub und dem acora Düsseldorf City Nord Living the City auf insgesamt sechs Hotels zu erweitern und mit der Dual-Brand eine neue Adresse für unterschiedliche Zielgruppen mitten in der City zu schaffen“, führt David Etmenan, CEO und Owner von Novum Hospitality aus, und fügt an: „Düsseldorf ist als eine der Top-7-Städte in Deutschland ein wichtiger Standort für uns, insofern stellen die beiden neuen Hotels einen bedeutsamen Meilenstein innerhalb unserer nationalen Expansionsstrategie dar.“

the niu Hotel in Düsseldorf: 235 Zimmer auf 56.000 Quadratmetern

Der fünfstöckige Neubau mit 188 Tiefgaragenstellplätzen wurde von der Peker GmbH entwickelt und erstreckt sich über sechs Etagen mit einer Gesamtfläche von 56.000 Quadratmetern. Im the niu Hub finden sich insgesamt 235 Zimmer, im acora Düsseldorf City Nord Living the City stehen den Gästen 196 sogenannte „Long-Stay-Apartments“ zur Verfügung. Neben dem the niu Seven, dem the niu Tab, dem acora Düsseldorf Living the City und dem Novum Hotel Madison zählt die Hotelgruppe nun insgesamt sechs Häuser in Düsseldorf.

Murat Beyazyüz, CEO der Peker Holding, ergänzt: „Der 2023 fertiggestellte Neubau Northgate Düsseldorf prägt fortan die Einfahrt in die Stadt aus Richtung Norden kommend. Wir freuen uns, in dem 60-Millionen-Euro-Projekt nun das 431-Zimmer große Hotel the niu Hub & acora Düsseldorf City Nord Living the City mit zu eröffnen.“

Aber auch Düsseldorfer sollen von der Neueröffnung profitieren: „Die regionale Bevölkerung profitiert zudem von der Schaffung zahlreicher Arbeitsplätze.“

Adresse: Vogelsanger Weg 155, 40470 Düsseldorf

the niu Hub in Düsseldorf: Hotel verspricht Design und Nachhaltigkeit

Das the niu Hub verdankt seinen Namen dem nahegelegenen Mörsenbroicher Ei, der größten Kreuzung Deutschlands. Von hier aus sind alle wichtigen Orte der Stadt einfach und schnell zu erreichen, sodass das neue the niu buchstäblich als Hub, also als Drehkreuz für Reisende, zur Altstadt, Messe und zum Flughafen fungiert. Das Hotel verspricht klares Design, das Grau und Farbe miteinander kombiniert. In den öffentlichen Bereichen empfangen Street-Art-Kunstwerke der lokalen Künstlerin Jurena Mu aka Jumumonster die Hotelgäste.

Die Zimmer bieten allerlei Schnickschnack. Genannt werden unter anderem Smart-TV inklusive Screen-Mirroring und Bluetooth-Soundbox. Falls Alleinreisende etwas Gesellschaft benötigen, können sogenannte „Sleepover Buddies“ während des Aufenthalts gegen eine geringe Gebühr mit auf das Zimmer genommen werden. Dahinter verbergen sich Grünpflanzen, die gehegt und gepflegt werden wollen.

Mithilfe der sogenannten „Blauen Karte“ ist es außerdem freiwillig möglich, auf die tägliche Zimmereinigung zu verzichten. Im Gegenzug dafür erhalten die Gäste einen Getränkegutschein.

Novum Hospitality betreibt bereits 40 the niu Hotels mit über 7.600 Zimmer der 2017 gegründeten Marke an zentralen Standorten. Über 15 the niu Hotels mit mehr als 4.500 Zimmern befinden sich derzeit europaweit in der Planung.