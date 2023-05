Eiscafé Unbehaun: Düsseldorfer Kult-Eisdiele mit nur fünf Sorten erfolgreich

Fünf Sorten machen das Café im Stil der 50er Jahre für viele Düsseldorfer perfekt: Schokolade, Vanille, Zitrone, Nuss und Erdbeer. Im Eiscafé Unbehaun beschränkt man sich seit 1906 schon aufs Wesentliche. Ausgefallene Sorten wie Pampelmuse-Prosecco oder Limette-Basilikum sucht man hier vergeblich. „Wir halten es schlicht und einfach. Das ist das Konzept der Eisdiele Unbehaun“, erklärt uns Chef-Verkäufer Fabio beim Ortsbesuch.

Eiscafé Unbehaun in Düsseldorf: Rezept und Herstellung

Der Italiener kennt sich mit dem hauseigenen Gelato bestens aus. „Bei uns kommen keine Farb- und Konservierungsstoffe ins Eis. Wir arbeiten bei der Herstellung nur mit natürlichen Zutaten wie Sahne, Milch, Kakaobohnen oder Vanillestangen. Früchte für Erdbeer oder Zitrone werden abgekocht, bevor sie ins Eis kommen.“ Aber: Auch wenn das Eis im Becher nicht in Kugeln serviert, sondern gespachtelt wird, sei die Rezeptur für das beliebte Eis nicht italienisch. Fabio: „Das Eis wird nach deutschem Rezept hergestellt.“

Und genau dieses Eis scheinen die Düsseldorfer zu lieben. 2016 stimmten Leser der Rheinischen Post online ab, wo es in der Landeshauptstadt das beste Eis gebe. Das Ergebnis war eindeutig: bei Unbehaun in Düsseldorf-Bilk. Am zweitbeliebtesten war die Kult-Eisdiele Pia in der Kasernenstraße (hier lesen, wie viel eine Kugel Eis dort aktuell kostet).

Eiscafé Unbehaun in Düsseldorf: Gibt es eine Außenterrasse?

Eine Außenterrasse gibt es im Café Unbehaun derzeit nicht. Auch die Tische im Lokal selbst werden nicht vom Personal bedient. Seit dem Ende der Corona-Pandemie gilt bei Unbehaun Selbstbedienung. Dennoch bieten zahlreiche Tische im Ladeninneren Platz für einen gemütlichen Kaffeeklatsch.

Das Interieur besticht mit einer Aufmachung der 50er Jahre. Möbel, Preisschilder und Wandgestaltung erinnern an die Epoche, die bereits 70 Jahre zurückliegt.

Eiscafé Unbehaun in Düssedorf: Preise

Verglichen mit anderen Düsseldorfer Eisdielen ist das Eis bei Unbehaun sehr preiswert. Eine Kugel in der Waffel (in Kugelform) kostet derzeit nur 70 Cent bei Unbehaun. Im Becher, wenn das Eis gespachtelt wird, zahlen Kunden für eine Sorte 90 Cent, da die Spachtelmasse mehr Eis entspricht als einer herkömmlichen Kugel. Eine Portion Sahne kostet bei Unbehaun 70 Cent. Einen Eiskaffee bekommen Kunden hier schon für 3,50 Euro, einen Amarena- oder Fruchtbecher für 4,50 Euro, einen Eierlikör- oder Erdbeerbecher gibt es für 5 Euro.

Eiscafé Unbehaun in Düsseldorf-Bilk: Adresse und Anfahrt

Die Düsseldorfer Kult-Eisdiele Unbehaun liegt im Stadtteil Bilk und befindet sich in der Aachener Str. 159 in 40223 Düsseldorf. Mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ist das Café am besten über die Haltestelle Aachener Platz oder Merowingerplatz zu erreichen.

