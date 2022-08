Runder Geburtstag: Radschlägermarkt in Düsseldorf wird 50 Jahre alt

1972 wurde der „Radschläger“ erstmals durchgeführt, seither hat sich der Trödelmarkt zu Düsseldorfs traditionsreichstem Floh-, Trödel-, Antik- und Designmarkt gemausert. Am 14. August wird dies mit einer großen Feier gewürdigt, denn dann wird der Radschlägermarkt 50 Jahre alt.

Damals noch fand das Event am alten Hafen in der Altstadt statt. Aus Platzgründen musste er dann ans Rheinufer wechseln, bis es dann auf das Großmarktgelände ging. 2018 stand der Markt dann plötzlich vor dem Aus. Denn das Gelände wurde von der Stadt verkauft. Doch der Blumengroßmarkt rettete den Radschlägermarkt, indem er Frei- und Hallenflächen anbot.

So konnte es im Februar 2019 bereits weitergehen mit dem beliebten Trödelevent. Zwar war es zunächst etwas ungewohnt, doch inzwischen hat sich der Markt erneut etabliert. Daher sieht die Zukunft bereits heute wieder rosig aus mit regelmäßig bis zu 12.000 Besuchern und vielen Sponsoren und Kooperationen.

Meist findet der Radschlägermarkt am zweiten Sonntag im Monat statt, so auch am 14. August, wenn es zur Jubiläumsfeier kommt. Dann können die Gäste aus aller Herren Länder von 11 bis 17 Uhr wieder ein breites Angebot an Sammlerobjekten, Antiquitäten sowie kulinarisch vielfältigen Köstlichkeiten genießen.