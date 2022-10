Von frittierter Pizza bis Schweinebrötchen: Hier gibt’s die besten After-Party-Snacks in Düsseldorf

Shots, Shots, Shots! Das Wochenende ruft und es zieht euch wieder in die Düsseldorfer Altstadt für unvergessliche Nächte mit euren Freunden. Nach dem Vortrinken und ausgiebigen Tanzen im Club knurrt irgendwann euer Magen. Wie soll es auch anders sein, Feiern ist ja wohl eindeutig auch ein Sport! Und mit leeren Magen lässt es sich natürlich schlecht schlafen, also muss er vor dem Heimweg noch dringend gefüllt werden.

Die besten Fressbuden in der Düsseldorfer Altstadt

Die längste Theke hat nicht nur viel Altbier, sondern auch tolle Foodspots für euch zu bieten! Ob Chinesisch, Burger oder Pizza – ihr habt eine riesige Auswahl. Zückt eure Handys und schreibt euch unsere Tipps für eure nächste Heißhungerattacke nach dem Feiern lieber schnell auf.

Amerikanisches Fast-Food, Frittiertes & Pommes

Natürlich haben die Fast-Food Ketten eures Vertrauens auch am Wochenende für euch geöffnet. So könnt ihr euch die ganze Nacht bei Burger King, KFC & McDonalds stärken. Achtung: Die alte McDonalds-Filiale auf der Bolkerstraße ist im Juli 2022 einige Meter weiter umgezogen.

Ihr wollt Pommes? Dann hat Pommes Pervers auf der Mertensgasse bis 5 Uhr für euch geöffnet. Hier bekommt ihr tolle Pommesvariationen oder auch einfach eine klassische Pommes mit Mayo. Die Pommes sind schön dick, also perfekt gegen die Alkoholmassen in eurem Bauch.

Falls ihr schon etwas früher den Heimweg antretet könnt ihr auch noch auf eine leckere Pommes bei Fritten Piet an der Hunsrückenstraße einkehren. Hier findet ihr neben normalen Pommes auch holländische Frikandel und Pommes Spezial. Leider nur bis 2 Uhr, aber vielleicht für eine kurze Pause zwischen dem Tanzen geeeignet.

Eher Lust auf Pizza? Hier gibt’s die beste Pizza für den späten großen Hunger

Für die Pizzafans unter euch haben wir natürlich auch was. Hier konkurrieren die gegenüber voneinander liegenden Pizzerien Matteo und Lupo an der Bolkerstraße miteinander. Beide sind sehr beliebt unter den Düsseldorfern und haben alles im Angebot, was ein betrunkenes Hirn gerne will. Geöffnet sind die beiden Pizzerien zwischen 5 und 6 Uhr morgens. Unser Tipp: Pizza mit Bolognese. Nüchtern betrachtet hört sich das vielleicht nicht sooo überzeugend an, aber wartet auf die nächste Party Nacht!

In der Nähe der Kurze Straße findet ihr noch weitere Pizzerien, die euch den Partyabend verschönern wollen. Bei Arlecchino an der Andreasstraße bekommt ihr eine Pizza mit drei Belegen für nur 5 Euro! Der perfekte Deal und das Restgeld könnt ihr direkt im Club euer Wahl in das ein oder andere alkoholische Getränk investieren.

Ihr habt Bock auf Pizza, aber wollt auch mal was anderes ausprobieren? Dann findet ihr den perfekten Laden auf der Mertensgasse: Stipes! Hier gibt es, haltet euch fest, frittierte Pizza! Wir finden, das schreit nach dem Gericht für eine lange Partynacht.

Als Nächstes haben wir für euch einen wahren Klassiker, den vielleicht schon eure Eltern mit gierig triefenden Mundwinkeln nach dem Feiern verschlungen haben: das Schweinebrötchen vom Schweine Janes an der Bolkerstraße ist legendär! Seit 1970 wird dort bereits gegrillt und ihr habt eine riesige Auswahl. Von Spießbraten bis hin zum Grillteller, ihr könnt alles haben. Aber sind wir ehrlich, das Schweinebrötchen ist und bleibt unser Favorit. Für euch bis 2 Uhr geöffnet.

Die Konkurrenz im Schweinebrötchengeschäft findet ihr auf der Kurze Straße bei Ham Ham. Auch hier könnt ihr euch nachts mit Fleisch stärken.

Schreibt uns doch mal, welcher der beiden Läden euer Favorit ist.

Geht immer: Döner & Kebap auf dem Heimweg – oder doch lieber ’ne Asiabox?

Wenn man sich zwischen all den Angeboten nicht entscheiden kann, fällt die Wahl oft auf einen Döner – Warum? Schmeckt immer, ist halbwegs gesund und stillt alle Gelüste nach einer durchgetanzten Partynacht. Wenn ihr noch in der Altstadt unterwegs seid, kommt ihr am besten noch vor dem Heimweg bei Döner Times an der Mertensgasse vorbei. Hier bekommt ihr am Wochenende bis 6 Uhr morgens eine vollgepackte Dönertasche mit krossem Brot, frischem Gemüse und aromatischem Fleisch vom Dönerspieß.

Last but not least: Bei Mini-China-Town in der Hunsrückenstraße bekommt ihr bis 1 Uhr nachts noch frisch gebratene chinesische Nudeln in der Box. Ob mit Hähnchen, Ente oder süß-sauer, hier könnt ihr ganz nach euren Gelüsten wählen. Praktisch: Die Box könnt ihr bequem mitnehmen und draußen an einem Platz eurer Wahl genießen.

Diese Düsseldorfer Restaurants bringen euch durch die Nacht

Nicht in der Altstadt gelegen, aber vielleicht eine gute Anlaufstelle für eine Stärkung nach einer Hausparty in Bilk oder einer Studi-Party an der Heinrich-Heine Uni: die Taverne Savas. Hier könnt ihr JEDEN Tag bis 3 Uhr morgens Essen. Die Karte bietet alles, was euer Herz begehrt: Tzatziki, Lammkotletts oder tolle Fischgerichte von der Tageskarte. Das Ganze mitten in der Nacht. Hört sich nach einem tollen Spot an.

Habt ihr doch noch einen etwas längeren Heimweg vor euch und müsst noch erst am Bahnhof auf eurem Zug warten, könnt ihr auch einen Abstecher ins Laurens an der Bismarckstraße machen. 5 Minuten entfernt vom Hauptbahnhof könnt ihr unter der Woche bis vier und am Wochenende sogar bis fünf Uhr essen! Es gibt leckere Tapas sowie Fisch- und Fleischgerichte. Hier sollte wirklich für jeden, der nachts Hunger bekommt, etwas dabei sein.