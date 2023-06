Café und Coworking-Area: Das ist das Weird Space in Düsseldorf

Ihr habt genug vom Homeoffice und sucht eine Location, in der ihr in entspannter Atmosphäre arbeiten könnt? Dann ist der neu eröffnete Standort des Weird Space genau der richtige Platz für euch. Seit Mai befindet sich auf der Hüttenstraße ein zweiter Ableger des Cafés. Das Aushängeschild der neuen Filiale: ein Coworking-Bereich. Tonight News war vor Ort und hat die Location genauer unter die Lupe genommen. Alles, was ihr über Düsseldorfs Neuzugang wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Weird Space in Düsseldorf: Konzept & Atmosphäre

Die Atmosphäre des Weird Space zeichnet sich durch cleanes Ambiente und eine minimalistische Inneneinrichtung aus. Foto: Tonight News / K. Friebus Platz genommen wird an schwarzen runden Tischen und weißen Steinblöcken. Foto: Tonight News / K. Friebus Im Weird Space wird Kaffee von Top-Röstereien aus ganz Europa verwendet. Foto: Tonight News / K. Friebus Latte Art gibt es hier inklusive. Foto: Tonight News / K. Friebus Im Coworking Space kann am großen Tisch... Foto: Tonight News / K. Friebus ...oder in der Glasbox gearbeitet werden. Foto: Tonight News / K. Friebus Lediglich eine niedrige Wand trennt Café und Arbeitsbereich beide voneinander. Foto: Tonight News / K. Friebus

Schon ein Blick von Außen in das Innere verrät: Beim Weird Space handelt es sich um kein Café wie jedes andere. Weiße Wände und ein ebenfalls weiß gehaltener rustikaler Boden zieren die Location. Platz genommen wird hier nicht auf Stühlen, sondern auf Steinblöcken an schwarzen Tischen. Obwohl das Kaffeehaus auf Bilder, Pflanzen oder andere Deko-Elemente verzichtet, fühlt man sich inmitten der minimalistischen Einrichtung wohl und hat nicht das Gefühl, in einem tristen Raum zu sitzen. Im Gegenteil: Durch die cleane Aufmachung macht die Location einen hochwertigen und modernen Eindruck, was perfekt zum Konzept des Cafés passt.

Denn auf Qualität und Modernität legt das Weird Space viel Wert. So versteht sich die Location nicht nur als Ort des Verweilens, sondern auch als Arbeitsplatz. Im linken Teil des Cafés befindet sich ein Coworking-Space, in welchem zu gutem Kaffee und leckeren Speisen remote gearbeitet werden kann. Dafür kann man sich entweder an den großen Rundtisch setzen oder an der Theke, die den Coworking-Space vom Cafés teilt, Platz nehmen. Etwas mehr Privatsphäre bietet hingegen die Einzelkabine, welche mit einer Glastür vom Rest des Arbeitsbereiches getrennt ist.

Der Coworking-Bereich kann während der Öffnungszeiten des Cafés jederzeit genutzt werden. Die ersten 60 Minuten sind dabei kostenlos, ab da sind 2,80 Euro pro Stunde zu zahlen. Etwas günstiger weg kommt ihr, wenn ihr euch eine Vierer-Karte holt. Für diese zahlt ihr 9 Euro und bekommt einen Kaffee aufs Haus. Die Tageskarte mit zwei Frei-Kaffees schlägt mit 17,50 Euro zu Buche. Wer regelmäßig im Weird Space arbeiten möchte, für den könnten sich die Dreitages-Karte (42 Euro, vier Kaffees) oder das Siebentage-Ticket (86 Euro, sieben Kaffees) lohnen. Daneben wird auch ein Monatsticket für 199 Euro inklusive zehn Kaffees angeboten. Anmelden müsst ihr euch für die Nutzung des Coworking-Spaces nicht.

Weird Space in Düsseldorf: Hochwertiger Kaffee und ausgefallene Waffeln

Doch auch wer das Weird Space nicht als Arbeitsplatz nutzen möchte, kommt hier voll auf seine Kosten. Neben allbekannten Klassikern, wie etwa Flat White und Espresso Macchiato, könnt ihr euch hier auch einen handgefilterten Kaffee gönnen. Diese sind mit einem Preis von 7 bis 9 Euro zwar etwas teurer, dafür kommt ihr mit ihnen in einen ganz besonderen Genuss.

Damit ihr euch euren Kaffee-Genuss auch guten Wissens genehmigen könnt, bezieht das Weird Space seine Bohnen ausschließlich von Top-Röstereien aus ganz Europa. Besonders erfreulich: Anders als in vielen anderen Locations muss hier nicht für vegane Milchoptionen draufgezahlt werden.

Den Hunger nach Süßem könnt ihr derweil mit Kuchen und Gebäck stillen. So stehen euch unter anderem Zimtschnecken, Nussecken und Bananenbrot zur Auswahl (alle je 3,50 Euro). Wer Lust auf deftigere Happen hat, kann sich an den Sandwiches bedienen, die es hier in den originellen Geschmacksrichtungen Kimchi-Peanut und Miso-Butter (je 7,50 Euro) gibt. Genauso ausgefallen sind auch die Waffeln: Wo sonst bekommt ihr sie mit grünem Spargel oder Aubergine getoppt? Mit einem Preis von 8,50 Euro eignen sie sich hervorragend als Snack für die Mittagspause und machen garantiert satt.

Weird Space in Düsseldorf: Adresse, Öffnungszeiten, Anfahrt

Den neu eröffneten Standort des Weird Space findet ihr in der Hüttenstraße 76 direkt im Herzen der Düsseldorfer Friedrichstadt. Daneben befindet sich ein weiterer Ableger im Stadtteil Unterbilk, der jedoch über keinen Coworking-Space verfügt.

Adresse:

Standort Friedrichstadt: Hüttenstraße 76, 40215 Düsseldorf

Standort Unterbilk: Volmerswerther Straße 53, 40221 Düsseldorf



Öffnungszeiten: Montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 18 Uhr

Anfahrt: