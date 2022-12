Brunch von früh bis spät in Düsseldorf: Café Buur eröffnet „Buur Deli“

Das Café Buur würde mittlerweile wohl als Urgestein der Brunch-Szene durchgehen. 2017 eröffnete das erste Café Buur in Köln – nur 8 Wochen später war der Instagram-Hype so groß, dass sogar Straßen für die Passanten vor Ort unpassierbar gewesen sein sollen. Mittlerweile zählt das Café mit Düsseldorf, Frankfurt und Dubai vier Standorte.

Jetzt sorgt das „Deli“ in Düsseldorf für weiteren Zuwachs in der Buur-Familie. Wir sind bei der Neueröffnung mit Café-Buur-Gründer Parham Pooramin, geladenen Influencern und Promis dabei!

Café Buur Deli in Düsseldorf: Neueröffnung mit Promis und Influencern

Am Donnerstag, 8. Dezember, feiert das Café Buur Deli in der Karlstraße in Düsseldorf seine offizielle Eröffnung. Es haben sich einige Promis, Influencer und geladenen Gäste angekündigt. Auch ein DJ soll vor Ort sein, um gemeinsam mit Gründer und Inhaber Parham Pooramin seine 5. Filiale zu feiern.

Brunchen in Düsseldorf: Das steckt hinter „Café Buur Deli“

Viele mögen sich fragen, wie sich das Café Buur denn eigentlich noch selbst toppen sollte. Parham findet dazu eine klare Antwort: Brunch von früh bis spät! Hier soll täglich bis 18 Uhr gebruncht werden können. Die neuen Gerichte unterscheiden sich klar in der „feineren“ Frühstücksauswahl. Es soll weniger deftiges Essen, dafür mehr gesunde Speisen wie Avocado Toast, nährstoffreiche Bowls und leichtere Varianten von Pancakes und French Toast geben.

Wann hat „Café Buur Deli“ geöffnet?

Das Brunchcafé wurde am Dienstag, 6. Dezember, eröffnet. Am 8. Dezember folgt die feierliche Einweihungsfeier. Die Öffnungszeiten im Überblick:

Öffnungszeiten: täglich von 9 bis 18 Uhr

„Café Buur Deli“ in Düsseldorf: Speisekarte

Für die Speisekarte im Deli hat hat sich Inhaber Parham Pooramin auf seiner Asienreise inspirieren lassen. Er hat persönlichen Gefallen an dem „Deli-Konzept“ gefunden, das voller frischer und leichter Zutaten ist. Und auch im Café Buur bemerkte er die erhöhte Nachfrage nach leichteren und gesunden Speisen.

Das Deli-Konzept passe laut Parham optimal zu den veränderten Essgewohnheiten seiner Gäste. Auf der Karte findet ihr Avocado-Toast, herzhaften Bowls mit Vollkornreis, Hummus und Grillgemüse, Pancakes und veganen Speisen. Einfach etwas leichter und gesünder. Auch vegane Eierspeisen sind dabei. Parhams Lieblingsgericht ist schon jetzt das Gericht namens „1001 Tag“ – eine Joghurt-Mischung mit getrockneter Minze, Chili Öl, pochierten Eiern, Gewürzen und Pistazien obendrauf. Hmmm!

Und das beste: die Rezepte zu Bananenbrot, Kuchen und anderen Süßspeisen stammen von seiner Mama höchstpersönlich.

„Café Buur Deli“ in Düsseldorf: So sieht’s im Café aus

Das Innere des Deli bietet im Gegensatz des eher kleinen Café Buur viel mehr Platz. Das Interior erinnert an den aktuell gehypten Boho-Stil: Helle Backstein-Wände im Vintage-Stil, viele Naturtöne und Botanik, Flechtelemente im Sitzmobiliar und lauter von den Decken hängende Lampenschirme aus geflochtenem Rattan. Das Ganze erinnert ein wenig an die Einrichtung von Cloud Kitchen oder von Soulbrunch.

Was hier im Gegensatz zu anderen Brunchcafés allerdings heraussticht, sind die prall gefüllten Obst- und Gemüsekisten am Tresen. Das macht Appetit auf Gesundes!

Wo ist „Café Buur Deli“ in Düsseldorf? Anfahrt und Adresse

Das Buur Deli findet ihr in unmittelbarer Nähe zum Hauptbahnhof Düsseldorf und zum Hotel Nikko im Japan-Viertel. Per ÖPNV erreicht ihr das Deli nahe der S-Bahn-Haltestelle „Charlottenstr./Oststraße“. Von hier aus sind es nur wenige Gehminuten zum Café. Mit dem Auto könnt ihr am besten das Parkhaus der Zentralbibliothek oder das Parkhaus „Bendemannstraße“ nutzen. Diese befinden sich in direkter Lage zum Deli.

Adresse: Karlstr. 94, 40210 Düsseldorf

Instagram-Hype um Café Buur: Diese Influencer und Stars haben hier schon gegessen

