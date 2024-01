Brew Düsseldorf: Das ist das neue Speciality-Café im Herzen von Flehe

Schlichte Kugelleuchten, abstrakte Kunst in hellen Farbtönen und moderne Holz- und Marmortische laden seit dem 16. Dezember 2023 zum Kaffeetrinken auf der Aachener Straße 58 in Düsseldorf-Flehe ein. Kurz vor Weihnachten fand hier das Grand Opening des neuen Speciality-Cafés Brew statt. Hört man Betreiber Peteris Lavskis zu, lebt er für Kaffee- und Kakaobohnen. Keine schlechten Voraussetzungen für einen Selfmade-Barista mit eigenem Café in der Rheinmetropole.

>> 2024: Das sind die besten Neueröffnungen in Düsseldorf <<

Brew Düsseldorf auf einen Blick

Was: Speciality-Café

Wo: Aachener Straße 58, 40223 Düsseldorf

Öffnungszeiten: tägl. 10-18 Uhr

Anfahrt mit dem ÖPNV: Suitbertusstraße, U71, U83

Brew: Das erwartet euch im neuen Speciality-Café in Düsseldorf-Flehe

Wir haben die neue Location für euch getestet und festgestellt: Hier kommen Kaffee-Experten sowie -Amateure auf ihre Kosten. „Eine Bohne hat bis zu 1000 Aromen“, erklärt uns Lavskis, als er uns einen Handbrew-Kaffee serviert. Seine Bohnen bezieht der Lette aus aller Welt. Teilweise werden sie auch in seinem Heimatland Lettland geröstet.

Für Veganer oder Kuhmilch-Verweigerer stehen hier nicht nur Soja- und Hafermilch auf der Karte, sondern auch noch eine andere Spezialität. „Wir bieten Erbsenmilch aus Schweden an. Die hat weniger Zucker als Hafermilch“, weiß der gelernte Koch, der das Brew gemeinsam mit seinem Bruder gegründet hat.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein von @brewcoffeeshops geteilter Beitrag

Auch für Abwechslung ist gesorgt: Täglich steht ein neuer „Brew des Tages“ auf der Karte. Unser handgebrühter Kaffee schmeckte übrigens überraschend fruchtig. Auf der saisonalen Karte stehen im Winter auch Heiße-Schokolade-Variationen wie der Brew Hot Chocolate aus Madagaskar-Bohnen oder der Spicy Hot Chocolate, der auf Basis derselben Kakaobohne gebrüht und mit Vanille, Chili und Tonkabohnen angereichert wird – Kostenpunkt zwischen 5 und 5,50 Euro. Für einen Espresso zahlen Kunden hier 2,50 Euro. Ein Cappuccino kostet 3,90 Euro und ein Americano 3,50 Euro. Mehr Preise findet ihr oben in unserer Bilderstrecke.

Teetrinker sind auch willkommen. Für sie gibt es Ingwer-Zitronen-Tee, Chai-Latte, Grünen Tee und vieles mehr. Die hauseigenen Kaffeebohnen von Brew könnt ihr euch im Café oder online übrigens auch für zuhause kaufen.

>> Das sind die 14 schönsten Cafés in Düsseldorf <<

Natürlich bekommt ihr hier auch süße und salzige Snacks zum Kaffee. Ein hauseigener Bäcker sorgt täglich für frische Croissants, Kuchen, Cookies und mehr in der Auslage.