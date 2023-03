Birdie & Co. auf der Kö: Darauf können sich Düsseldorfer freuen – eine Sache ist anders

Das Birdie & Co. Café in der Düsseldorfer Altstadt findet sich auf der Mittelstraße 6, in unmittelbarer Nähe zum Carlsplatz. Wir waren zu Besuch. Tonight.de / Julia Former Birdie & Co.-Chefin Laura Müller liebt Düsseldorf und hatte bereits früh den Traum von einem eigenen Café. Tonight.de / Julia Former Gesunde Leckereien gibt es im Birdie & Co. zuhauf. Tonight.de / Julia Former Auch optisch hat das Birdie & Co. einiges zu bieten. Tonight.de / Julia Former Die Cranberry-Schnitte – ein pinker Müsliriegel, der wie ein Keks schmeckt. Tonight.de / Julia Former Die Karte im Birdie & Co. hat einige Überraschungen zu bieten. Vor allem das Angebot an bunten Bowls weiß zu überzeugen. Tonight.de / Julia Former Der blaue Vogel ist das Markenzeichen vom Birdie – und erinnert schnell an den Twitter-Vogel. Tonight.de / Julia Former Hier lässt es sich gemütlich frühstücken – und nicht nur das: Das Birdie & Co. hat täglich bis 20 Uhr geöffnet. Nur sonntags wird bereits ab 19 Uhr dichtgemacht. Tonight.de / Julia Former Süß und gesund – das geht im Birdie & Co. Tonight.de / Julia Former Wir zeigen euch weitere Eindrücke aus dem Birdie & Co. Café in der Düsseldorfer Altstadt: Viel Spaß! Tonight.de / Julia Former Tonight.de / Julia Former Tonight.de / Julia Former Tonight.de / Julia Former

Rote-Beete-Latte, Ingwer-Tees und bunte Bowls: Das Angebot von Birdie & Co. kommt bei den Düsseldorfern so gut an, dass Betreiberin Laura Müller (34) – nicht zu verwechseln mit der Wendler-Gattin – bald ihren vierten Store eröffnet. Sogar das fünfte Café in Golzheim ist bereits in Planung und soll noch in diesem Sommer Gäste bewirten.

Müller hatte 2016 offenbar den richtigen Riecher, als sie sich mit dem ersten Birdie & Co. in Pempelfort als Gastronomin versuchte. Das Café wurde dermaßen überrannt, dass die Düsseldorferin gemeinsam mit ihrem Freund Issa Rahbari dann eine zweite Filiale in der Altstadt eröffnete. Und weil auch das nicht besser hätte laufen können, kam im Sommer 2022 die dritte Filiale in der Bagelstraße hinzu. Nun freut Düsseldorf sich als nächstes auf das vierte Birdie & Co. – diesmal sogar in noch prominenterer Lage auf der Kö!

Café in Düsseldorf: Das Erfolgrezept von Birdie & Co.

Laura Müller erklärt ihr Erfolgsrezept: „Wir legen sehr viel Wert auf die Produkte. Das merken die Gäste natürlich. Wir machen alles selbst – inklusive dem Schälen und Pressen von kiloweise Ingwer.“ Auf der Karte stehen Kaffeespezialitäten wie Café Latte mit Rote-Beete-Saft und Acaí-Bowls mit selbstgemachter Erdnussbutter.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von BIRDIE & CO. Deli • Café (@ilovebirdie)

Dabei versuchen die Betreiber stets eine gewisse Ehrlichkeit zu vermitteln: „Wir arbeiten seit Tag eins mit lokalen Milchbauern zusammen.“ Müller sei auch federführend für die Erstellung der Speisekarte zuständig. „Ich hole mir viel Inspiration aus London und New York.“

Birdie & Co. in Düsseldorf: Highlights auf der Speisekarte

Bei unserem Besuch der Birdie & Co.-Filiale in der Düsseldorfer Altstadt (Mittelstraße 6) freuen wir uns zuerst über einen cremig-süßen Caramel Macchiato im Einweckglas: eine Wonne für die Seele und der perfekte Koffein-Kick. Dazu gibt es eine sogenannte Pitaya Bowl: Die Stars auf dem Teller sind Bio-Pitaya-Püree, Banane, Mango, frische Früchte und hausgemachte Erdnussbutter, obendrauf kommen noch Kokosraspeln. Das Gericht ist bereits optisch eine Wucht, schmeckt super frisch und einfach nur lecker. Kostenpunkt für den Spaß: 8 Euro.

>> Werft hier einen Blick auf die Karte vom Birdie & Co. in Düsseldorf ! <<

Der Carrot Cake Ball (3,90 Euro) ist Omas bekannter Kuchen, nur in der gesunden Variante. Ebenfalls aus der Kategorie „süß“ kommt die Cranberry-Schnitte auf den Tisch – ein pinker Müsliriegel, der mit einer starken Keks-Note begeistert.

Unter den Klassiker-Bowls finden sich die Joghurt-Bowl mit Früchten, Agavendicksaft & Zimt (5,90 Euro) und der aktuelle Liebling von Chefin Laura Müller: die Salmon Bowl mit selbst gebeiztem Lachs.

Das klassische Rührei gibt es im Birdie & Co. in gleich drei Varianten. Die pure Version gibt es für 6,90 Euro, zusammen mit Feta und Rucola kommt das Rührei für 8,90 Euro auf den Teller. Tipp: Gönnt euch unbedingt den von der Chefin empfohlenen, hausgebeizten Lachs dazu (10,90 Euro).

Abgerundet wird die Karte von einem Crunchy French Toast (10,40 Euro), Bananenbrot in verschiedenen Variationen (ca. 3 Euro) und den beliebten Pancakes (9 bis 10 Euro, diverse Toppings). Viele Backwaren vor Ort werden von der Bäckerei Hinkel angeliefert – und sind demensprechend qualitativ hochwertig. Die Bäckerei gehört nicht umsonst zu den wohl besten Bäckereien der Stadt.

Bowls per Lieferservice: So bestellt ihr bei Birdie & Co. in Düsseldorf

Wer sich die leckeren und gesunden Bowls, Salate und süßen Köstlichkeiten nach Hause oder direkt ins Büro liefern lassen will, der kann ganz einfach auf den Lieferservice zurückgreifen. Über die Bestellnummer 0211 / 17 44 30 27 ordert ihr bequem zwischen 8 und 18 Uhr, die Lieferdauer wird am Telefon durchgegeben. Gezahlt wird dann per Paypal.

Wichtig: Für die Liefergebiete Pempelfort, Derendorf und Düsseltal wird ab 15 Euro aufwärts geliefert, das weitere Stadtgebiet ab 25 Euro. In den Stadtteilen Bilk, Gerresheim und Stockum müsst ihr auf einen Bestellwert von 30 Euro kommen.

Neueröffnung in Düsseldorf: Birdie & Co. Nummer Vier eröffnet im April 2023

Wann das Birdie & Co. auf der Kö genau eröffnet, steht aufgrund von Handwerker-Mangel noch nicht abschließend fest. Geplant ist das Opening jedoch für April 2023.

Eine Sache sei beim Birdie & Co. auf der Kö allerdings anders als in den drei anderen Filialen: das Angebot im ehemaligen Kiosk soll sich von den anderen Cafés unterscheiden. Aufgrund der Größe setzt man hier vor allem auf verpackte Speisen und Kaffee-Spezialitäten, die Klassiker aus dem Haus kommen als Sahnehäubchen obendrauf.

„Wir halten die Speisekarte kleiner und bieten auf der Kö auch viele verpackte Speisen an.“ Und: zweimal im Jahr will die studierte Lehrerin auch ein Magazin herausgeben. Das Birdie-Magazin soll Rezepte und News aus dem „Birdieversum“ enthalten und kostenlos in den Filialen ausliegen.

Noch weiter in der Zukunft liegt dann die Eröffnung einer neuen Filiale an der Kaiserswerther Straße. Bedingt durch die größere Fläche ist auch hier noch kein genauer Eröffnungstermin bekannt.

Birdie & Co.-Geschäftsführerin Laura Müller: Expansion nach Köln nicht unwahrscheinlich

Im Gespräch verrät uns Birdie-Chefin Laura, dass bei dem durchschlagenden Erfolg des Cafés in Düsseldorf auch eine Expansion nach Köln möglich sein. „Die Nachfrage dazu ist da. Noch befinden wir uns in Gesprächen.“ Doch sie will es langsam angehen lassen. „Wir gehen es Schritt für Schritt an. Jetzt stehen erst mal die neuen Standorte in Düsseldorf im Fokus.“