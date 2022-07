Benrather Bierbörse: Öffnungszeiten und Anfahrt – alle Infos

Bier gehört in Deutschland zu den beliebtesten Getränken. Was liegt da näher, als eine eigene Bierbörse zu veranstalten? In Benrath wird am kommenden Wochenende bereits zum 29. Mal die Bierbörse ausgetragen. Nach der Opladener Bierbörse ist es die zweitälteste Veranstaltung ihrer Art in Deutschland und inzwischen weit über die Grenzen Düsseldorfs bekannt.

So finden auf der Heubesstraße und in der Fußgängerzone erneut 35 Aussteller Platz, um ihre Köstlichkeiten in Form von Gerstensäften und anderen Leckereien anzubieten. Dabei werden insgesamt über 500 verschiedene Sorten von Bier angeboten und wer besonders überzeugt ist, kann sich diese auch in Flaschen abgefüllt mit nach Hause nehmen.

Unweit des Benrather Schlosses sind dann die liebevoll gestalteten Biergärten und bestens ausgestatteten Getränkewagen aufgebaut. Gepaart mit der rheinischen Gemütlichkeit also beste Voraussetzungen für die 29. Bierbörse in Düsseldorf-Benrath.

Benrather Bierbörse: Anfahrt, Adresse, Öffnungszeiten

Zum 29. Mal findet die Bierbörse in Benrath statt, nachdem die Veranstaltung im vergangenen Jahr wegen der Pandemie ausgefallen war. Unmittelbar in der Nähe der Fußgängerzone befinden sich kostenfreie Park and Ride Parkplätze am S-Bahnhof, auch Parkhäuser sind fußnah gelegen. Wer mit der U-Bahn oder der Straßenbahn anreisen möchte, muss bis Düsseldorf-Benrath oder der Urdenbacher Allee fahren. Die beiden Haltestellen sind in unmittelbarer Umgebung der Heubesstraße.

was: Bierbörse Benrath

wo: Hauptstraße und Heubesstraße, 40597 Düsseldorf-Benrath

wann: 29. bis 31. Juli, 11 bis 23 Uhr, Sonntag bis 20 Uhr

Eintritt: kostenlos

