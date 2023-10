Lichtshow heute am Himmel über Düsseldorf: Was leuchtet denn da in der Nacht?

Am Mittwochabend (11. Oktober) erstreckt sich über den Düsseldorfer Himmel eine kleine Lichtshow: Dahinter steckt das einjährige Jubiläum einer Parfum-Reihe von Prada Beauty, eine Marke der in Düsseldorf ansässigen L’Oréal Gruppe.

Lichtshow am Himmel über Düsseldorf

Während der Lichtshow performen 350 ultra-leise Drohnen: Sie werden in 120 Metern Höhe Choreografien in der Luft und so Leuchtakzente in den Himmel zaubern, wie aus einer Mitteilung des Unternehmens hervorgeht.

Isabele Neudeck, Geschäftsführerin von L‘ Oréal für Deutschland, Österreich und die Schweiz, sagt: „Wir freuen uns sehr, dieses außergewöhnliche Highlight in Düsseldorf einer breiten Öffentlichkeit präsentieren zu können.“ Sie verspricht „ein visuelles Erlebnis, das Eleganz, Innovation und impulsive Kreativität verbindet“.

Auch in der Vergangenheit nutzten Künstler und Firmen den Düsseldorfer Himmel für solche Lichtshows, wie zuletzt im Rahmen der Kunstinstallation „Rheinturm in Art“ im März 2023. In der Galerie findet ihr Fotos, wie spektakulär der Rheinturm in den letzten Jahren strahlte.

Wann und wo ist die Lichtshow in Düsseldorf zu sehen?

Die viertelstündige Lichtshow startet am Mittwochabend, den 11. November 2023, gegen 21.45 Uhr. Sie ist für die Öffentlichkeit kostenlos und kann von allen Interessierten von verschiedenen Orten in Düsseldorf aus verfolgt werden. Stellt euch am besten in die Nähe des Rheinturms und des Stadttors.