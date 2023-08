Lichterfest auf Schloss Benrath 2023 steht bevor – alle Infos zum Event in Düsseldorf

Lichter- und Wasserspiele tanzen elegant zum Orchester. Ein Picknick in der Abenddämmerung am Spiegelweiher. Im Blick auf das bunt leuchtende Schloss Benrath – im Gehör die Düsseldorfer Symphoniker. Das, was sich wie der Einstieg in einen Liebesroman liest, beschreibt das Lichterfest Benrath in Worten. Da wundert es kaum, dass das Event jedes Jahr aufs Neue bis zu 10.000 Besucher nach Düsseldorf lockt.

Auch 2023 findet das Event am 13. August statt. Was kosten die Tickets in diesem Jahr, stehen noch freie Sitzplätze zur Verfügung – und welche Musik untermalt das Ereignis? Alle Infos zum Lichterfest auf Schloss Benrath 2023 findet ihr hier im Überblick.

Was ist das Lichterfest Benrath?

Das Lichterfest lockt jährlich in den Benrather Schlosspark. Versprochen wird ein unvergesslicher Abend: Auf dem Programm steht unter anderem ein Picknick am Spiegelweiher inklusive Licht- und Wasserspielen, die auf das Orchester der Düsseldorfer Symphoniker abgestimmt sind. Insgesamt sorgen 70.000 Lämpchen dafür, dass das Ambiente in seinen schönsten Farben erstrahlt.

Die Besucher machen es sich auf der Picknickfläche mit ihren Liebsten gemütlich, stellen ihr eigenes Sitzmobiliar auf, dekorieren ihren Tisch mit Blumen, Geschirr und Kerzen und bringen selbstgemachte Köstlichkeiten mit.

Übrigens: Neben dem Schlosspark Benrath bietet die Landeshauptstadt auch andere sehenswerte Grünanlagen.

Wann ist das Lichterfest auf Schloss Benrath 2023?

Das Lichterfest auf Schloss Benrath findet am Samstag, 12. August 2023, statt. Solange noch Tickets verfügbar sind, öffnet die Abendkasse an diesem Tag zwischen 15 und 21.30 Uhr.

Die wichtigsten Infos im Überblick:

Datum : Samstag, 12. August 2023

: Samstag, 12. August 2023 Ort : Schloss Benrath, Benrather Schloßallee 100-108, 40597 Düsseldorf

: Schloss Benrath, Benrather Schloßallee 100-108, 40597 Düsseldorf Einlass : 18 Uhr (kein Wiedereinlass)

: 18 Uhr (kein Wiedereinlass) Konzertbeginn: 21.30 Uhr (Dauer ca. zwei Stunden inkl. Pause)

Wo findet das Lichterfest Benrath statt, wo befindet sich der Eingang?

Das Lichterfest findet im Schlosspark Benrath im Düsseldorfer Stadtteil Benrath statt.

Es gibt drei Eingänge zum Schlosspark:

Schlossvorplatz am Haupteingang (Benrather Schloßallee 100, Eingang 1 und 2)

Nebeneingang an der Orangerie (Urdenbacher Allee, Eingang 3, nicht barrierefrei)

Tiere sind auf dem Veranstaltungsgelände nicht zugelassen. Beim Einlass finden Zutritts- und Taschenkontrollen statt.

Weitere Infos zur Anfahrt findet ihr am Ende des Artikels.

Wird es ein Feuerwerk geben? Aufgrund der Waldbrandgefahr bleibt wie bereits im vergangenen Jahr das Feuerwerk beim Lichterfest Benrath aus: „Bei der derzeitigen Planung wird vom Abbrennen eines Feuerwerks abgesehen“, heißt es weiter auf der Website.