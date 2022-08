„Licht aus!“ – Bäckereien in Düsseldorf schlagen Alarm und protestieren

Die steigenden Energiepreise bedrohen immer mehr Handwerkszweige und -betriebe. Denn während die Industrie vom Staat viele Zusprüche bekommt, bleiben viele mittelständische Unternehmen, zu denen auch Bäckereien in den meisten Fällen gehören, auf der Strecke.

Doch die vielen Öfen und die Kühlungen der Teigspezialitäten sind ebenfalls sehr energieintensiv. Daher schlagen die Bäckereien in Düsseldorf nun Alarm. So erklärte die Düsseldorfer Bäckerei Hinkel via Instagram: „Am kommenden Mittwoch setzten die Düsseldorfer Bäcker ein Zeichen! Am Mittwoch werden alle Filialen und Geschäfte der Düsseldorfer Handwerksbäcker ohne Licht arbeiten.“ Auch Bäckereien aus Köln und Norddeutschland wollen sich dem Protest anschließen.

Allein die Stromkosten seien um 130% gestiegen, heißt es weiter. Dabei sind mögliche Gaskosten nicht mal enthalten. Bereits im Frühling mussten sich viele Bäckereien mit stark gestiegenen Mehlpreisen und weiteren Rohstofferhöhungen herumschlagen. „Auf diesen Missstand machen wir aufmerksam, denn nach dem Licht bleibt nur noch der Ofen. Und wenn der nicht mehr angeht, dann sieht es für uns alle dunkel aus!“

Auch Bäckermeister Thomas Puppe sieht sich gezwungen, sein Licht auszumachen. Weiter an der Preisspirale zu drehen und die hohen Preise erneut an die Kunden weiterzugeben, sieht er nicht zielführend. Ein Brötchen über 50 Cent kaufe am Ende niemand mehr. Zunächst ist die Aktion für einen Tag geplant. Währenddessen sollen die Kunden aber natürlich weiter ihre Waren beim Bäcker bekommen.