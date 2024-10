Der internationale Superstar Lenny Kravitz kommt im Rahmen seiner „Blue Electric Light Tour 2025“ in den PSD Bank Dome in Düsseldorf. Fans können sich auf Songs wie „Fly away“, „It ain’t over – ‚Till it’s over“ und „Are you gonna go my way“ freuen. Wir verraten euch, was ihr außerdem wissen müsst.

Lenny Kravitz kommt für Tour-Konzert nach Düsseldorf

Die „Blue Electric Light Tour 2025“ umfasst 25 Konzerte, und führt Lenny Kravitz durch ganz Europa. Auftritte gibt er in Frankreich, England, Schweiz, Österreich, Tschechien, Dänemark, Niederlande, Belgien, Italien, Spanien, Portugal und Deutschland.

Fans aus Düsseldorf brauchen sich nicht allzu lange gedulden, denn Lenny Kravitz tritt schon in der ersten Hälfte seiner Europa-Tour in dem PSD Bank Dome auf. In der Konzerthalle hat zuletzt Ex One Direction Star Niall Horan seine Zuschauer zum Schwärmen gebracht. Auch Bryan Adams hat im Oktober 2024 dort Konzerte gegeben.

Wann und wo kommt Lenny Kravitz nach Düsseldorf?

View this post on Instagram

A post shared by Lenny Kravitz (@lennykravitz)

Lenny Kravitz hat ein Konzert geplant: Er kommt am 16. März 2025 nach Düsseldorf. Als Spielstätte hat sich der Sänger für den PSD Bank Dome entschieden. Für Konzerte bietet die Arena Platz für bis zu 15.151 Menschen.

Lenny Kravitz Konzert in Düsseldorf:

Datum: Sonntag, 16. März 2025

Adresse: DEG-Platz 1, Theodorstraße 281, 40472 Düsseldorf

Auch auf diese Acts dürft ihr euch freuen: Die besten Konzerte in Düsseldorf 2024/2025.

Wann und wo sind Tickets erhältlich, was kosten sie?

Der exklusive Reservix-Vorverkauf für die Tour-Tickets von Lenny Kravitz startet am 22. Oktober um 10 Uhr auf reservix.de. Der Termin für den allgemeinen Vorverkauf ist der 23. Oktober, um 8 Uhr. Tickets sind dann auch bei allen bekannten Stellen wie eventim.de erhältlich. Die genauen Preise für die Tickets der „Blue Electric Light Tour 2025“ von Lenny Kravitz sind bislang noch nicht bekannt.