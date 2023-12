Last-Minute-Shopping rund um die Kö: Das schenkt Düsseldorf 2023 zu Weihnachten

In diesem Jahr fällt Heiligabend auf einen Sonntag. So ganz auf die letzte Sekunde kann also zumindest in Deutschland nicht mehr geshoppt werden. Spätestens am Samstag müssen alle Präsente für Freunde und Familie stehen. Wer geht in den letzten Tagen vor Weihnachten noch auf Geschenke-Suche? Und wie kreativ sind die Rheinländer in der Region Düsseldorf? Wir haben einen Blick in die Geschenktüten geworfen.

Weihnachtsmarkttouristen aus Belgien shoppen in Düsseldorf Geschenke

Sandra aus Belgien (siehe Bild oben) ist Weihnachtstouristin. Eigentlich sei sie mit ihren Verwandten extra wegen der vielen Weihnachtsmärkte aus Antwerpen in die NRW-Landeshauptstadt gereist. Doch ein Besuch in Düsseldorf ohne Shopping ging dann irgendwie doch nicht.

Die Belgierin berichtet: „Ich habe dieses coole Zalando-Outlet gesehen und bin rein, um ein letztes Geschenk für meinen Sohn zu besorgen. Es ist ein winterlich gemusterter Sweater geworden.“ Kostenpunkt: 35 Euro. Alle anderen Geschenke habe sie schon.

>> WDR2 Weihnachtswunder in Düsseldorf knackt Rekordsumme von 8 Millionen Euro <<

Auf der Kö treffen wir Mike aus Mönchengladbach mit einer Rituals-Tüte. Der 18-Jährige zu Tonight News: „Ich habe jetzt endlich ein Geschenk für meine Mutter gefunden: eine Geschenkbox von Rituals in rot mit verschiedenen Pflegeprodukten.“ Dafür habe der Teenager stolze 50 Euro auf den Tisch gelegt. Mike gibt zu: „Ich besorge die Geschenke immer erst ein oder zwei Tage vorher.“

Weihnachtsgeschenke in Düsseldorf: Hier shoppen die Kunden auf den letzten Drücker

Steffi hat endlich ein Geschenk für ihren 68-jährigen Vater gefunden und kann nach dem Shopping-Stress am Glühtürmchen zum Olli mit einem Rosé-Glühwein abschalten. Die Korschenbroicherin erzählt: „Ich hatte für ihn schon längst ein Parfum und einen Schal online bestellt, aber jetzt erhielt ich eine Mail, dass die Bestellung nicht rechtzeitig ankommt. Ich bin eigentlich der Typ, der alles rechtzeitig organisiert.“ Jetzt musste sie noch schnell zu Breuninger, um etwas Neues zu besorgen. Steffi: „Er bekommt jetzt einen Schal von Hugo Boss für 70 Euro.“

Thomas wartet mit zwei Tüten auf der Königsallee auf seine Frau. Der Düsseldorfer zu Tonight News: „Ich habe hier Geschenke für meine Kinder: Gläser von Franzen und Gürtel von Hermés.“ Zu den Preisen schweigt sich der Familienvater lieber aus. Eine kurze Recherche zeigt jedoch: Einen Gürtel von Hermés gibt es ab 400 Euro aufwärts.

>> Weihnachtsferien 2023 in NRW: Mit so vielen Passagieren rechnet der Düsseldorfer Flughafen <<

Jakob aus Mönchengladbach musste am Mittwoch gleich für mehrere Personen Geschenke besorgen. Der 18-Jährige zeigt uns seine Beute und erzählt: „Ich habe hier eine Vase für die Mutter meiner Freundin und eine Tasse für meine Mutter. Beides von Motel a Miio. Für meine Freundin habe ich Make-up von Sephora geholt. Insgesamt habe ich jetzt um die 120 Euro ausgegeben.“

Im Kö-Bogen treffen wir noch Silvia und Santana. Das Mutter-Tochter-Gespann ist aus dem Kreis Viersen nach Düsseldorf gefahren, um Geschenke für die schwangere Tochter beziehungsweise Schwester zu besorgen. Mutter Silvia fasst zusammen: „Ich habe hauptsächlich Babysachen für sie geholt zu Weihnachten. Insgesamt habe ich 150 Euro ausgegeben, aber das sind nur noch die letzten Geschenke. Die Hauptgeschenke habe ich schon im Oktober besorgt.“ Tochter Santana beschenkt ihre Schwester ebenfalls mit Babysachen, aber auch mit etwas für sie selbst: „Ich habe ihr hier noch so ein weißes Strickkleid gekauft.“ Sie habe an diesem Tag 50 Euro für die Geschenke für ihre Schwester ausgegeben.

Die Umfrage zeigt: Die meisten Last-Minute-Geschenke waren für direkte Angehörige oder Partner gedacht. Und dennoch: Auch, wer auf den letzten Drücker shoppt, kann kreativ sein und trotz des Zeitdrucks passende Präsente für seine Liebsten finden.

>> Wochenende in Düsseldorf: Weihnachten, Broilers-Konzerte, Partys und mehr – unsere Tipps <<